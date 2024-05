Con l’arrivo dell’estate torna "Giovanissimi in Misericordia"

Torna "Giovanissimi in Misericordia". Con l’arrivo della stagione estiva e la chiusura delle scuole, torna il progetto della Misericordia di Borgo a Mozzano (in foto Borghesi, il Governatore Gabriele Brunini), rivolto a giovani che intendano avvicinarsi al volontariato. L’invito è rivolto a giovani da 14 a 18 anni, ma anche oltre i 18, per una sorta di "servizio civile volontario anticipato". Con turni e frequenze a loro piacere, in qualsiasi giorno della settimana nelle fasce orarie 8-12/13 o 13-14/18-20. I "Giovanissimi in Misericordia" potranno affiancare volontari e dipendenti, collaborando con gli uffici, aiutando nei viaggi sociali, sia in sede che alla RSA al convento di San Francesco. Non mancheranno momenti di divertimento, organizzazione di escursioni e gite, partecipazione a eventi sportivi, incontri di formazione specifica e sulla cittadinanza attiva. Info Daniele Luciani 328.1754228 o [email protected].

M.N.