“Con il giornale divertitevi e osate“

E’ con grande piacere che partecipiamo all’iniziativa ‘Cronisti in classe’ – premette il sindaco di Capannori, Giordano Del Chiaro (nella foto) – , perché rappresenta un modo divertente, concreto e utile con cui dare possibilità ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze di esprimere il proprio pensiero, le proprie idee, utilizzando una forma di scrittura molto diretta. Si tratta quindi di un’occasione di crescita significativo, di preparazione al confronto e allo scambio, che sono strumenti importanti una volta adulti, una strategia per guardare al territorio, ai servizi esistenti, ai progetti desiderati anche con occhi differenti. Come amministrazione comunale di Capannori ci teniamo a supportare questo percorso, come altri, che danno ai giovani opportunità di sperimentare e di conoscenza fuori dagli schemi tradizionali. Il nostro territorio offre sicuramente molti spunti, grazie anche al ‘Patto per la scuola’ esistente, che realizza collaborazione fra scuola, istituzioni e il territorio stesso. Il Campionato di giornalismo può essere un’occasione per approfondire e riflettere sull’ambiente, sull’importanza di fare ciascuno la propria parte per salvaguardare il Pianeta e sul concetto di sostenibilità.

“Capannori – evidenzia il primo cittadino – è una città che trova energia e slancio nella solidarietà che caratterizza la comunità; cittadine e cittadini impegnati per garantire inclusione e libertà a tutti e tutte, senza distinzioni. La forza della comunità rappresenta la forza dell’amministrazione comunale, perché è dal dialogo continuo e costante con le persone che nascono azioni, progetti che creano relazioni e migliorano la qualità della vita. Con l’inizio del 2025 abbiamo anche lanciato l’idea di ‘Capannori, città quadrifoglio’, ovvero suddivisa in quattro petali (corrispondenti alle quattro ex circoscrizioni), in cui realizzare un percorso di partecipazione che porti – in ciascun petalo – gli stessi servizi e le stesse opportunità per ogni cittadino. Certo che gli alunni e le alunne delle scuole del Capannorese contribuiranno con originalità e creatività al percorso promosso dal quotidiano La Nazione, auguro a tutti e tutte di divertirsi e osare!“