Con Gallicano fa festa tutta la Valle. Inaugurati quattro nuovi mezzi a disposizione della Misericordia

Grande festa a Gallicano per la Confraternita di Misericordia che sabato pomeriggio ha inaugurato 4 nuovi mezzi arrivati a rafforzare il parco di veicoli al servizio della comunità locale e della Valle. Di questi, due sono destinati ai servizi nel sociale, uno a quelli della Protezione civile, ramo della Misericordia di Gallicano particolarmente rilevante e attiva sul territorio, mentre l’ultimo mezzo è un’ambulanza destinata al soccorso e ai trasferimenti sanitari.

Sotto il coordinamento della governatrice Cristiana Pinocci, tutto il magistrato e i tanti volontari attivi nella Confraternita di Gallicano hanno unito le forze e coinvolto il mondo associativo locale, la popolazione e le altre Misericordie della Valle nei festeggiamenti. Dopo l’accoglienza dei partecipanti, in arrivo dai Comuni limitrofi e tutti, con i propri mezzi, in sfilata per le vie del paese, si è tenuta l’inaugurazione ufficiale, con taglio del nastro, la divisione del dolce e il classico brindisi benaugurale, che si è svolta in un clima gioioso e di grande orgoglio per il risultato conquistato con tanta fatica e abnegazione e altrettanta generosità. Il progetto che ha reso possibile l’arrivo di ben quattro mezzi, come ampiamente sottolineato nel discorso ufficiale, è stato, infatti sposato non solo da enti, tra cui la Fondazione Crl, e associazioni locali, ma anche e soprattutto da diverse aziende di privati e da tanti cittadini.

Una popolazione che mai si tira indietro nelle iniziative benefiche e che ha partecipato con grande slancio alle tante occasioni di incontro organizzate nel tempo per le raccolte fondi finalizzate all’acquisto di ambulanza, jeep e pick-up con cassone per il caricamento agevole delle attrezzature in caso di emergenze territoriali. Una vicinanza alla Misericordia manifestata anche sabato, a fine inaugurazione, con la partecipazione in massa alla cena solidale organizzata per ritrovarsi e contribuire a nuovi progetti in fase di studio.

Presenti all’inaugurazione, oltre ai Governatori delle Misericordie della Valle, ai confratelli e consorelle e ai responsabili di Protezione civile, l’amministrazione comunale di Gallicano con, tra gli altri, il vicesindaco Dino Ponziani, l’assessore alla Cultura e alle Politiche Sociali Silvia Lucchesi e il consigliere, nonché storico locale, Paolo Marzi, con il sindaco di Molazzana, Andrea Talani, in rappresentanza dell’Unione Comuni della Garfagnana.

Fiorella Corti