Con Esedra il pianeta incantato di “Oz“. Magico evento natalizio al Teatro del Giglio

Il Teatro del Giglio giovedì scorso si è trasformato in un mondo incantato grazie al Musical “Il Mago di Oz” di Frank Bauman, presentato nell’ambito dell’evento natalizio delle Scuole Bilingue e del Liceo Linguistico Byron del Gruppo Esedra di Lucca. Lo spettacolo (nella foto di Alcide) ha coinvolto tutte le classi, dal Nido e Scuola Infanzia “Il Cucciolo”, English Primary School, International Middle School, ai Licei Internazionale Quadriennale e Linguistico Byron, regalando un’esperienza magica che ha affascinato grandi e piccini grazie anche alla regista Emiliana Paoli e a Eimear Marnell, direttrice del Polo di Lucca, figure guida che hanno ispirato gli studenti con passione e dedizione, contribuendo al successo dell’evento. L’istituto ringrazia anche gli insegnanti dei vari ordinamenti, che con impegno e professionalità hanno contribuito a creare un’atmosfera magica e coinvolgente. Infine, per concludere la serata, il presidente del Gruppo Aldo Casali e la vicepresidente Chiara Casali, insieme agli ospiti, l’assessora all’Istruzione Simona Testaferrata e il vicesindaco Giovanni Minniti, hanno colto l’occasione per rivolgere auguri di un sereno Natale a studenti e famiglie presenti in sala.