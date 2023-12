Con Alessio Boni e il Barbiere di Siviglia inizio 2024 da sold out

E’ attesa per il 12 gennaio alle 20.30, e poi per il 14 gennaio alle 16, la rappresentazione del Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini al Teatro del Giglio. E i biglietti rimasti sono pochissimi. Il melodramma buffo in due atti su libretto di Cesare Sterbini, dalla commedia omonima di Pierre- Augustin Caron de Beaumarchais, musica di Gioachino Rossini, supera il tempo e le mode. Resta un capolavoro in tutto godibile, che dopo le festività arriverà anche a Lucca. La prima rappresentazione assoluta dell’Opera avvenne al Teatro Argentina a Roma il 20 febbraio 1816. Questi i personaggi e gli interpreti: Rosina sarà Chiara Amarù, Figaro Gurgen Baveyan,

Conte di Almaviva, sotto il nome di Lindoro Dave Monaco Bartolo Roberto Abbondanza, Don Basilio Gaetano Triscari, Berta Jennifer Schittino, Fiorello /Ufficiale Tommaso Corvaja, Ambrogio Marcello Giorgio. In più il maestro concertatore e direttore d’orchestra sarà Francesco Pasqualetti per un progetto Fanny & Alexander, regia, scene e luci Luigi De Angelis, costumi Chiara Lagani.

Sarà impegnata l’Ort, Orchestra della Toscana, e il Coro Arché diretto da Marco Bargagna per questa particolare nuova produzione e allestimento, in coproduzione Teatro di Pisa, Teatro del Giglio di Lucca, Teatro Sociale di Rovigo, Teatro Alighieri di Ravenna, Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi. Già vicinissimo al sold out anche Alessio Boni e la sua “Iliade. Il gioco degli dei“, che vedrà protagonista anche l’attrice Iaia Forte. Nel cast anche Haroun Fall, Jun Ichikawa, Francesco Meoni, Elena Nico, Marcello Prayer, Elena Vanni per la regia di Roberto Aldorasi, Alessio Boni, Marcello Prayer. Gli spettacoli sono tre: il 19 e il 20 gennaio alle 21 e il 21 gennaio alle 16.