Comunità in lutto per Santarini

Il paese è da ieri è orfano del suo maestro per antonomasia. E’ deceduto Giorgio Santarini, 88 anni, fino a pochi mesi fa, nonostante gli acciacchi della vecchiaia, sempre in prima fila nel promuovere iniziative legate all’arte teatrale ed in particolare con la rassegna "Spettacolando", promossa dall’Associazione Contafole da lui fondata 30 anni fa. Dopo il diploma magistrale si era laureato anche in Pedagogia, ma aveva sempre voluto continuare ad insegnare nella scuola elementare, oggi primaria. Aveva effettuato i primi anni di insegnamento a Milano e al ritorno in Garfagnana, oltre il servizio scolastico, era stato il promotore della valorizzazione delle tradizioni popolari. Per venti anni era stato presidente e direttore artistico de La Muffrina, il gruppo folclorico di Camporgiano noto a livello internazionale con esibizioni in Europa, Asia e continente americano.

"Il maestro Giorgio – ricorda Manola Rocchiccioli, da oltre 30 anni direttrice artistica de La Muffrina – ha dato impulso all’attività del gruppo all’estero attraverso gli scambi culturali venutisi a creare con il Festival internazionale del Folclore".

Anche il capogruppo regionale Vittorio Fantozzi, il presidente provinciale Riccardo Giannoni e tutta la comunità di Fratelli d’Italia si stringono intorno alla famiglia di Giorgio Santarini, appena scomparso. "Oltre alla molto apprezzata attività di maestro di scuola elementare, Giorgio Santarini ha militato prima nel Movimento Sociale fino dal 1963, poi in Alleanza Nazionale e infine in Fratelli d’Italia, costituendo un importante punto di riferimento". Testimonianze d’affetto e di riconoscenza anche dall’Amministrazione comunale e dalle varie associazioni. Il funerale si terrà oggi pomeriggio, alle 15, nella chiesa di San Giacomo a Camporgiano. Lascia nel dolore i nipoti Maria, Lucia, Silvio, Marco ed Elena con le loro famiglie.

Dino Magistrelli