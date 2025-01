Comune e sindacati, c’è l’intesa. Impegno per aiutare le fasce deboli

Rinnovato, a margine dell’approvazione del bilancio di previsione 2025 dall’amministrazione di Coreglia, l’accordo con le confederazioni sindacali con Cgil-Cisl-Uil e Spi-Fnp-Uilp, per i pensionati. Per il 2025, la spesa sociale aumenterà ancora, arrivando a oltre 180mila euro, rispetto ai 173mila euro del 2024.

L’amministrazione continuerà a supportare le associazioni locali impegnate nell’aiuto alle famiglie più fragili. Sul fronte dell’emergenza abitativa saranno garantiti immobili a canone calmierato e riservati a situazioni di particolare disagio. Approvato, inoltre, il nuovo bando per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con 14 unità abitative nel territorio comunale, di cui 3 libere che saranno assegnate. Per il 2025 è previsto un fondo economico di garanzia destinato a coprire affitti di nuclei in emergenza abitativa e microcrediti. L’amministrazione continuerà a integrare i contributi per i canoni di locazione, impiegando risorse proprie per rispondere alle numerose richieste. L’accordo prevede anche agevolazioni tariffarie e fiscali per progetti che promuovano l’occupazione stabile.

Compatibilmente con il bilancio, saranno garantiti interventi a favore di lavoratori e imprese in difficoltà, attraverso esenzioni dal canone unico e agevolazioni sui tributi locali, come la Tari. Per il 2025 restano, inoltre, invariate le tariffe dei servizi a domanda individuale, mentre crescono i costi per l’amministrazione comunale, soprattutto nell’ambito del trasporto scolastico. "Il sostegno alle fasce più vulnerabili, alle famiglie e ai lavoratori in difficoltà continua ad essere una delle nostre priorità - argomenta in merito all’accordo il sindaco - . Le sfide che ci troviamo ad affrontare sono sempre più complesse, ma è fondamentale garantire a tutti i cittadini gli strumenti necessari per affrontarle. Con questo nuovo accordo confermiamo il nostro impegno per rispondere concretamente ai bisogni delle famiglie in situazione di fragilità, stanziando risorse importanti per i cittadini di tutte le fasce di età. Il dovere di un’amministrazione comunale è quello fondamentale di esserci".

Con il supporto della Commissione comunale Pari Opportunità sarà adottato un bilancio di genere, strumento essenziale per valutare le politiche attuate in tema di parità sul territorio, con un programma di iniziative condivise con le organizzazioni sindacali per sensibilizzare la comunità e integrare una prospettiva di genere nelle politiche locali.

Fio. Co.