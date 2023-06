Comune di Lucca, Imu non pagata, 6,2 milioni di euro di accertamenti inviati

Sono in arrivo migliaia di avvisi per la riscossione da parte del Comune dell’Imu ancora non pagata. Lucca Riscossioni e servizi è entrata in azione nei confronti dei “morosi“: si tratta di ben 6.2 milioni di euro di Imu non corrisposta a cui si aggiungono 2.3 milioni per le sanzioni relative e anche 439mila euro di interessi maturati nel tempo intercorso oltre a 40mila euro di spese di riscossione. Si tratta di accertamenti inviati a partire dal 2020, in parte anche nel 2019. L’Imu è la tassa che grava sugli immobili che non sono sulla prima casa, ma su negozi, capannoni industriali e artigianali oltre ovviamente alle seconde abitazioni.