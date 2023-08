Comune cerca all’esterno il dirigente dell’Urbanistica Intanto l’incarico a Nucci

Parte l’avviso di selezione per l’assunzione di un dirigente del Settore dipartimentale 10 "Urbanistica", a tempo pieno e determinato. Il Comune di Lucca ha reso nota la commissione chiamata a individuare il nuovo dirigente: ne faranno parte i dirigenti del Comune Lino Paoli, che la presiederà, e Antonella Giannini, mentre segretario sarà Ornella Coronese, dipendente comunale. Intanto il sindaco Pardini ha deciso di procedere alla copertura della funzione dirigenziale in via temporanea affidando l’incarico dal 1 settembre al dirigente comunale Michele Nucci, sino alla conclusione della procedura di selezione della nuova figura.