Compie due anni il Nova Vita. Il Centro di riuso solidale

Compie due anni il Centro del Riuso Solidale “Nova Vita“ di Ghivizzano, punto di riferimento per il nuovo corso di economia circolare e solidarietà sociale del comune di Coreglia Antelminelli. Per celebrare il traguardo raggiunto e la crescita costante dei contatti, comprese le numerose visite da perte degli studenti delle scuole dell’Istituto Comprensivo locale, è stato organizzato per stamani alle 10,30 un incontro con la popolazione dedicato alla presentazione del resoconto annuale, ma non solo. Nella sede del centro, aperto in via di Gretaglia, gli organizzatori condivideranno i risultati raggiunti, facendo il punto sulle attività svolte e sulle prospettive future.

Grazie all’impegno del personale e alla partecipazione della comunità, infatti, il Centro ha permesso di rivitalizzare beni altrimenti destinati a diventare rifiuti. Il Centro è aperto il martedì e il venerdì dalle 9 alle 12 per la consegna e dalle 15 alle 18 per il ritiro.

Fio. Co.