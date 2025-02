Comitato scientifico delle Mura . Due nuovi membri ma a costo zero

Prosegue il percorso di valorizzazione e tutela delle Mura, monumento simbolo della città e patrimonio storico e culturale di straordinaria rilevanza. L’amministrazione comunale ha infatti ampliato il Comitato Scientifico per la valorizzazione e la tutela delle Mura Urbane, nominando due nuovi membri: Giuliana Nieri, esperta in ambito economico-amministrativo, e Marco Amerigo Innocenti, giornalista e profondo conoscitore della città.

I due nuovi professionisti affiancheranno l’assessore con delega alla valorizzazione delle Mura urbane, Remo Santini, e si uniranno ai membri attualmente in carica: Gabriele Calabrese, manager turistico; Roberta Martinelli, storica delle Mura; ed Enrico Romiti, archeologo e presidente del Centro Internazionale per lo Studio delle Cerchia Urbane (Ciscu). Il Comitato Scientifico, istituito nel 2023 per volontà della giunta Pardini, rappresenta un importante organo di consulenza che opera al fianco del Comune per definire strategie mirate alla conservazione, alla corretta fruizione e alla promozione del principale monumento della città. La sua attività ha già prodotto risultati significativi, tra cui l’apertura dell’info point al Castello di Porta San Donato, l’allestimento della mostra “Riconoscere le Mura” nel sotterraneo del Baluardo Santa Croce, nonché la presentazione di un progetto per riqualificare il sotterraneo del Baluardo San Colombano.

"Abbiamo davanti nuove sfide, a maggor ragione dopo che il Comune ha ottenuto 700mila euro di fondi dal Governo per interventi di valorizzazione e promozione della cerchia urbana. Da qui la necessità di allargare il pool di esperti - afferma l’assessore Remo Santini -. Le Mura di Lucca rappresentano l’identità della nostra città e un patrimonio unico a livello europeo, e la nostra amministrazione sta investendo con determinazione nella loro tutela e promozione: il lavoro del Comitato Scientifico è un contributo prezioso per garantire strategie efficaci e innovative". Con la nomina di Giuliana Nieri e Marco Amerigo Innocenti, l’organismo si arricchisce di nuove competenze. Tutti i membri del comitato scientifico per la loro attività non percepiscono compenso.