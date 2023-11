Comitato ambientale no antenne. Una conferenza a Diecimo

Riprende fiato il Comitato Ambiente Diecimo-No Antenna. Il primo dicembre alle 21 presso la Sala Polifunzionale di Via Contessa Matilde a Diecimo, il Comitato ambiente Diecimo-No Antenna organizza una serata informativa sul tema : Campi Elettromagnetici e Salute. La conferenza sarà moderata dalla Dott.ssa Maria Lotti. Patrocinio del Comune di Borgo a Mozzano e della Misericordia di Diecimo. "Vista la proliferazione di nuove antenne sul territorio, con conseguente aumento dell’esposizione ai campi elettromagnetici, - si legge in una nota del comitato che invita la cittadinanza a partecipare - riteniamo che sia importante mettere a conoscenza i cittadini dei possibili rischi per la salute con il supporto di esperti del settore.

M.N.