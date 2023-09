“Comics“: una vetrina per gli emergenti

Vetrina per talenti emergenti, autoproduzioni, sperimentazioni artistiche, fumetto underground: questa e molte altre sono le anime della Self Area, una delle sezioni più amate di Lucca Comics & Games. Da qui l’idea del progetto, realizzato in collaborazione con la Biblioteca Civica Agorà di Lucca, SELF AREA GO: un ciclo di tre appuntamenti a ingresso libero che prenderà il via il prossimo 22 settembre. Un vero e proprio percorso di avvicinamento all’edizione 2023, organizzato presso gli spazi della biblioteca (via delle Trombe 6), per dare spazio e voce alcuni dei suoi temi e protagonisti di spicco.

A inaugurare questa iniziativa, l’incontro dal titolo Self Area: storie di autoproduzioni, fumetti e autori (venerdì 2209, ore 18) che vedrà tra i protagonisti il collettivo Mammaiuto. Un appuntamento per raccontare alcune delle storie che hanno segnato il mondo delle autoproduzioni italiane e le molteplici sfaccettature che contraddistinguono le produzioni culturali ospitate da Lucca Comics & Games fin dalla nascita di quest’area del festival.

E non solo: nell’occasione si parlerà dell’ampliamento della collaborazione tra Lucca Comics & Games e la Biblioteca Civica Agorà, che già da qualche anno è diventata la “casa” delle autoproduzioni, nata per offrire uno sguardo inedito sulle diverse frontiere della cultura.

Venerdì 13 ottobre sarà interamente dedicato a uno degli autori underground più incisivi degli ultimi anni, con l’appuntamento Tutto è interno a tutto. AkaB (ore 18). Carlotta Vacchelli, affiancata dall’Associazione AkaB e da Ubrick, accompagnerà il pubblico alla scoperta dell’eredità estetica e professionale di questo autore sfaccettato e instancabile operatore del fumetto. AkaB (al secolo Gabriele di Benedetto, 1976-2019), già insignito nel 2020 dello Yellow Kid come Maestro del Fumetto, è stato “esploratore delle condizioni dell’animo umano e sperimentatore non convenzionale”, secondo la definizione che il fumettista amava dare di sé, e “agitatore culturale”, con le parole ricorrenti tra diversi suoi collaboratori, costituiscono il soggetto principale dell’incontro che qui si propone. Nel corso dell’incontro si traccerà una ricognizione dell’attività di AkaB, dalla fondazione dello Shock studio al progetto pubblicato postumo, Le mani di Z (Eris Edizioni, 2020), concentrandosi sugli episodi di convergenza tra le pratiche dell’autoproduzione e del graphic novel e sull’importanza del lavoro collettivo e della tutela reciproca nelle professioni del fumetto.

Non mancherà un approfondimento sulla ricerca artistica orientata a ciò che AkaB definiva “intensità espressiva, introspezione psicologica e comunicazione di un disagio interiore”. E ancora un focus sull’importante impegno di uniformità editoriale, valorizzazione del patrimonio artistico ed esegesi profuso dall’Associazione AkaB.