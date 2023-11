Comics mettono tutti d’accordo. Soddisfazione nei commercianti: "Ennesimo grande successo"

Tante difficoltà, ma, nonostante tutto, l’ennesima edizione riuscita e da record: è pressoché unanime la valutazione delle associazioni di categoria per l’edizione 2023 di Lucca Comics and Games. A partire dal giudizio lusinghiero di Confcommercio.

"I numeri – affermano il presidente Rodolfo Pasquini e la direttrice Sara Giovannini – certificano in modo chiaro e inequivocabile l’ennesimo grande successo del festival. Il dato sugli oltre 314mila biglietti venduti, secondo miglior risultato di sempre, conferma e rafforza la dimensione internazionale del festival e merita di essere rimarcato". Confcommercio, nel ribadire che i numeri sono arrivati al termine di una edizione sicuramente difficile, sottolinea come dietro la macchina organizzativa ci sia ormai un lavoro rodato, affidabile, che sforna risultati non certo per caso a cui va il ringraziamento dell’associazione di categoria: a partire da Lucca Crea, passando per il Comune e per tutti le altre istituzioni e enti coinvolti.

"Un successo – proseguono Pasquini e Giovannini -, questo, arrivato al termine di un’edizione difficile, come ha giustamente ricordato anche il sindaco Mario Pardini. Dove pioggia battente e vento l’hanno fatta da padrone. E dove i disastri che hanno colpito altre aree della Toscana vicine alla nostra hanno creato, oltre a morte e distruzione in tanti territori, anche grossi problemi nei collegamenti autostradali e ferroviari per chi volesse venire a Lucca. Sin da ora la mente va all’edizione 2024, auspicando naturalmente in un meteo ben più clemente".

Anche per Confesercenti il bilancio è più che positivo, come conferma in una nota il presidente provinciale Francesco Domenici che è anche imprenditore del settore alberghiero. "Sono state davvero pochissime le disdette dell’ultima ora – spiega – a seguito delle notizie che arrivavano dalla Toscana. I miei clienti hanno apprezzato la macchina organizzativa soprattutto legata alla sosta con la prenotazione on line dei parcheggi. Efficiente anche il servizio taxi che abbiamo utilizzato per le nostre strutture. Qualcuno si è lamentato dell’attesa alla biglietteria per chi aveva acquistato i biglietti on line per convertirli nei braccialetti di accesso; siamo certi che l’organizzazione metterà a punto questo sistema per il 2024".

Ed in vista del 2024 Francesco Domenici chiede se sia possibile ridurre i tempi di montaggio degli stand soprattutto nel centro storico, che per quasi un mese precludono in certe zone ai turisti la possibilità di godersi le bellezze di Lucca". Positivo anche il giudizio del presidente Versilia Francesco Giannerini, con Viareggio che quest’anno è stato protagonista sia con un padiglione in piazza Mazzini sia con una accoglienza ricettiva più organizzata.

"Possiamo dire che quest’anno Viareggio – aggiunge – è stata parte integrante dell’evento. Non solo con uno stand in Passeggiata ma anche con una ricettività che ha visto coinvolti alberghi e per la prima volta campeggi. Il meteo sicuramente non ha favorito con un alluvione senza precedenti e con danni catastrofici in parte della regione. Ma l’esperienza è stata positiva. Per questo chiederemo all’assessore Alessandro Meciani di metterci già a lavoro forti dei risultati positivi di quest’anno".