Comics, incontro in Prefettura per trasporti e traffico. Le scelte per la sicurezza

Lucca, 20 ottobre 2023 – Anche quest’anno , presso la Prefettura di Lucca, si è riunito il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per l’esame congiunto dei profili di security e safety per i Comics. All’incontro, presieduto dal Prefetto, hanno partecipato il vice sindaco con il capo di gabinetto e i rappresentanti degli uffici comunali coinvolti nell’organizzazione, i responsabili della società Lucca Crea, il Questore, il Comandante provinciale dei Carabinieri e il Comandante provinciale della Guardia di Finanza.

Per gli aspetti di viabilità sono intervenuti i rappresentanti della polizia Stradale e della polizia Ferroviaria, oltre agli Enti proprietari delle strade, Provincia, ANAS, SALT, Società Autostrade per l’Italia ed anche i rappresentanti di Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana. Per la protezione civile e la tutela hanno partecipato agli incontri il Comandante dei Vigili del Fuoco e il responsabile del 118. In tale contesto, il Prefetto ha dato atto dell’eccellente lavoro preparatorio svolto da tutte le componenti coinvolte per la migliore pianificazione dell’evento, che ha anche tenuto conto dell’attuale contesto internazionale. Il progetto della manifestazione è stato preventivamente sottoposto alla valutazione della commissione provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo che ha esaminato la capienza delle strutture e le vie di esodo nonché ogni misura idonea a tutelare la pubblica incolumità.

Nel corso dell’incontro, l’attenzione è stata focalizzata sull’affluenza del pubblico che, come di consueto, sarà costituito sia dai possessori di biglietto sia da semplici visitatori, attratti dalla manifestazione che coinvolge l’intero centro cittadino. E’ stata pertanto confermata l’organizzazione di dispositivi di regolazione dell’affluenza da attivare in caso di eccessivi assembramenti e per garantire afflusso e deflusso.

Il sistema definito “gestione del flusso pedonale a geometrie variabili” consente di intervenire rapidamente sulla direzione dei flussi pedonali prima del raggiungimento dei massimi affollamenti consentiti. Sono state inoltre pianificate idonee misure sia sulla viabilità autostradale che sulla Rete Ferroviaria, con il potenziamento dei servizi e con una maggiore offerta commerciale da parte di Trenitalia.

Come nelle passate edizioni , anche quest’anno, in fase di deflusso, i viaggiatori diretti a Viareggio, Pisa e Aulla potranno accedere alla stazione ferroviaria di Lucca da piazzale Ricasoli mentre quelli diretti a Firenze potranno accedere alla stazione da Via Nottolini, in località San Concordio. L’assistenza sanitaria e il pronto intervento saranno garantiti dal posto medico avanzato allestito presso il vecchio ospedale di Campo di Marte, oltre a 14 ambulanze dislocate in tutti i luoghi della manifestazione.

Dal punto di vista operativo, la direzione unitaria sarà affidata al Centro Gestione Evento, organismo che sarà presidiato costantemente da rappresentanti di tutti gli enti a vario titolo coinvolti nella gestione della manifestazione. I dati relativi alla presenza e all’afflusso dei visitatori presso i padiglioni ed i siti cittadini verranno convogliati in tempo reale presso il suddetto Centro – CGE. Tutte le componenti lavoreranno in stretta sinergia per garantire che l’atteso appuntamento con il mondo del fumetto e del fantasy si svolga in serenità e sicurezza, confidando nella collaborazione e nel senso di responsabilità di tutti, cittadini e visitatori, per il buon esito dell’evento.