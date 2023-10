Comics, il piano della logistica. Più parcheggi per i residenti

Più parcheggi esterni e la possibilità, per i residenti, di sostare fuori dalle strisce gialle: ecco due più rilevanti novità annunciate ieri a Palazzo Orsetti in vista dell’edizione 2023 di Lucca Comics che ha già venduto oltre 240mila biglietti. Per accogliere al meglio i visitatori del festival del fumetto e del gioco, l’amministrazione comunale ha realizzato come negli scorsi anni un piano di gestione logistica, della viabilità, traffico e sosta.

I principali provvedimenti sono stati presentati ieri mattina a palazzo Orsetti dagli assessori al traffico Nicola Buchignani, alla protezione civile Fabio Barsanti e alla sicurezza Giovanni Minniti assieme a Francesca Pierotti responsabile dell’Ufficio traffico e Andrea Sodi della Protezione civile comunale che vedrà 120 persone impegnate. Nei giorni della manifestazione, dal 1 al 5 novembre dalle ore 8 alle ore 20 saranno chiusi al traffico viale Carducci (tra l’intersezione con viale Europa e l’intersezione con viale Repubblica) viale Cavour, viale Regina Margherita, viale Repubblica, via Montanara e la viabilità di accesso a Porta San Pietro con il divieto di sosta su piazzale Ricasoli, al di fuori del lato ovest dove posso sostare residenti e taxi. La rotatoria di piazzale Boccherini resterà normalmente in funzione ma le corsie esterne lungo gli spalti saranno adibite a transito pedonale. Dalle 22 del 31 ottobre fino alle 24 del 5 novembre – per realizzare un percorso pedonale di accesso alla città - saranno chiuse al transito , eccetto residenti e autorizzati, (con divieto di sosta in alcuni lati) viale Catalani (da piazzale Boccherini a via Geminiani) e via Gemignani. Durante i giorni della manifestazione, potranno essere adottati anche ulteriori provvedimenti.

Quanto ai parcheggi, passano a oltre 6000 giornalieri, grazie all’introduzione di nuove aree di sosta: l’area delle ex Officine Lenzi, quella della Motorizzazione, ulteriori spazi sono stati ricavati anche nella zona di Pulia, dello stadio Porta Elisa e della Terrazza Petroni, oltre ovviamente a quelli storicamente adibiti per la manifestazione. Novità anche per i residenti del centro che sino al 18 novembre potranno parcheggiare anche fuori dagli stalli, purché la sosta sia effettuata senza creare intralci alla circolazioneveicolare e pedonale, garantendo almeno i 3,5 m per il transito dei mezzi di soccorso in servizio di emergenza, e senza ostacolare i passi carrabili. Potranno inoltre parcheggiare gratuitamente 024 in tutti i parcheggi a pagamento a parcometro posti all’interno e all’esterno al centro storico, con esclusione dei parcheggi in struttura e di quelli in uso all’organizzazione della manifestazione. Dal 1 al 5 novembre inoltre sarà a disposizione gratuitamente di residenti e dimoranti del centro storico il parcheggio Cittadella ritirando apposita tessera elettronica allo sportello Metro di via Città Gemelle. I residenti esterni al centro storico (A12-D3 via Nottolini) e gli abbonati Metro dal 30 ottobre al 7 novembre potranno parcheggiare gratuitamente 024 in tutti i parcheggi a pagamento a parcometro posti all’esterno al centro storico, con esclusione dei parcheggi in struttura e di quelli in uso all’organizzazione della manifestazione, e delle aree di parcheggio poste a pagamento per i visitatori della manifestazione, con obbligo di esposizione del permesso di accesso alla ZTL.

Infine, per gli abbonati Metro e residenti esterni al centro storico (A12-A1 e A12-A2 zona stazione A12-D4e D3 via Civitali), dal 1 al 5 novembre sosta gratuita in viale Giusti lato spalti delle Mura, con esposizione dell’abbonamento, del permesso o del titolo rilasciato da Metro nella misura di un permesso a famiglia.

Fabrizio Vincenti