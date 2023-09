"Comics", i 30 finalisti. Le eccellenze del fumetto

LUCCA

Un’esplorazione nel mondo della Nona Arte, un viaggio tra centinaia di opere per selezionare le eccellenze del fumetto pubblicato in Italia nell’ultimo anno: è dalla scelta tra 302 titoli proposti da tutti gli editori italiani che la giuria dei Lucca Comics Awards (https:luccacomicsawards.com) ha individuato le 30 opere finaliste.

Per annunciarle sono stati scelti due partner d’eccezione, Robinson – la Repubblica e Fumettologica. Un arduo compito quello che ha affrontato la giuria di questa edizione, composta da Alberto Rigoni – Head of Content and Productions, Lucca Crea; Roberto Genovesi – giornalista e scrittore, direttore di Rai Libri e direttore artistico di Cartoons on the Bay; Carlotta Vacchelli – docente e ricercatrice in storia e critica del fumetto e storia dell’arte presso la American University of Rome; Vincenzo Filosa – autore, vincitore ai Lucca Comics Awards 2022; Alessandro “DocManhattan” Apreda – giornalista e blogger.

Ecco quindi la lista dei 30 titoli selezionati: Ascolta, bellissima Márcia - Coconino Press - Marcello Quintanilha, Barbarone sul pianeta delle scimmie erotomani - Rulez – Gipi, Batman: una brutta giornata - L’Enigmista - Panini Comics - Tom King, Mitch Gerads, Blue Giant - J-POP - Shinichi Ishizuka, Dirt - I figli di Edin - Shockdom - Giulio Rincione, Do a Powerbomb! - SaldaPress - Daniel Warren Johnson, Entra. - Tunué - Will McPhail, Eternity - Sergio Bonelli Editore - Alessandro Bilotta, AAVV, Fungirl - Coconino Press - Elizabeth Pich, Goodbye, Eri - Star Comics - Tatsuki Fujimoto, Human Target - Panini Comics - Tom King, Greg Smallwood, I misteri dell’Oceano Intergalattico - Eris edizioni - Francesca Ghermandi, Il grande vuoto - COMICON Edizioni - Léa Murawiec, Kroma - SaldaPress - Lorenzo De Felici, L’incidente di caccia - Rizzoli Lizard - David L. Carson Landis Blair, La conquista del cielo - Edizioni BD e J-POP Manga – Yudori.

La gabbia - Feltrinelli Comics - Silvia Ziche, La professoressa mente - Panini Comics - Akane Torikai, L’attesa - BAO Publishing - Keum Suk Gendry-Kim, L’Esiliato - Eris edizioni - Erik Kriek, L’ultimo weekend di gennaio - BAO Publishing - Bastien Vivès, Memorie dell’Isola Ventaglio - Dynit Manga - Kan Takahama, Mia sorella è pazza - Rizzoli Lizard - Iris Biasio, Mr. Evidence - Sergio Bonelli Editore - Adriano Barone, Fabio Guaglione, AAVV, Nato in Iran - Canicola - Majid Bita, Quasi nessuno ha riso ad alta voce - Canicola – Pastoraccia, Swan - Coconino Press – Néjib, Topolino e l’incubo dell’Isola di Corallo - Panini Comics - Marco Nucci Andrea Castellan (Casty), Transformer - Oblomov - Nicoz Balboa, Yuko - Star Comics - Ryoichi Ikegami.