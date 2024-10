Lucca Comics, biglietti a quota 230mila. La Zecca presenta la medaglia ufficiale

Lucca, 28 ottobre 2024 – E’ iniziato il vero e proprio conto alla rovescia per la grande kermesse di Lucca Comics & Games che aprirà infatti i battenti mercoledì. A ieri sera i biglietti venduti viaggiavano intorno ai 230mila.

Intanto, come ogni anno, la Fondazione Antica Zecca di Lucca ha presentato la medaglia ufficiale di Lucca Comics & Games. Medaglia che suggella una collaborazione iniziata ventuno anni fa tra l’organizzazione dell’iconico evento di fama mondiale e la Zecca lucchese che vanta ben tredici secoli di storia. Come per le precedenti edizioni, è stata realizzata in versioni e tirature diverse, una particolare in argento 925 in numero limitato (solo 50 esemplari punzonati), una versione in lega argentata galvanizzata di cui sono disponibili solo 200 pezzi e poi il tipo standard in lega di ottone, dorato disponibile in più ampio numero.

Oltre a questi esemplari, dal 2018 in poi, viene prodotta ogni anno una versione speciale in rame, anche questa a tiratura limitata e dedicata dall’organizzazione della manifestazione esclusivamente ai clienti Level Up.

Alcune versioni della medaglia realizzata per l’edizione 2024 di Lucca Comics & Games

“Quest’anno - afferma il presidente della Fondazione Antica Zecca di Lucca, Alessandro Colombini - la medaglia ufficiale della manifestazione è ancora più simbolica e preziosa visto che il tema scelto si lega alle celebrazioni per il centenario della morte di Giacomo Puccini. L’incisione nasce dalla rielaborazione del tema voluto per il manifesto “Overture”, quello del primo atto che segna l’avvio delle danze e che è stato dedicato alla Tosca”.

La medaglia è stata presentata alla presenza, tra gli altri, dello stesso Alessandro Colombini, dell’assessore alla Cultura Angela Mia Pisano, del presidente di Lucca Crea Nicola Lucchesi, del responsabile Area Level Up di Lucca Comics & Games, oltre che coordinatore di molte altre iniziative fondanti dell’evento Andrea Faina, del Direttore e del Direttore Commerciale della Zecca, rispettivamente Roberto Orlandi ed Edoardo Puccetti.

Le medaglie saranno disponibili sia al Museo della Zecca sulle Mura, casermetta San Donato, che nello stand di piazza Napoleone angolo piazza del Giglio. Info, 0583.582320; [email protected]; web www.zeccadilucca.it.