Comics, sale la febbre. Arrivano i primi stand

Lucca, 30 settembre 2023 – I Comics edizione 2023 – parola d’ordine “Together“ – avanzano. Spuntano già le prime postazioni, come quella gigante del maxi stand bianco sul prato dentro Porta San Donato. E la voglia di esserci divora i biglietti oltre ai posti letto certamente non low cost. Siamo già quasi a quota 170mila biglietti venduti con il picco del 4 novembre schizzato a oltre 47mila. Altri 25mila il primo novembre, oltre 33mila il 2, quasi 35mila il 3, oltre 26mila il 5. L’evento conquista spazi e pubblico, ogni giorno di più.

Le prime ad essere occupate dagli stand sono le location che non “rubano“ posti auto. Una miriade di eventi e ospiti, che saranno svelati nelle varie tappe di avvicinamento al festival. Tra questi, il più appetitoso è Foodmetti - Artisti delle tavole, un vero e proprio festival nel festival in cui le eccellenze del mondo fumettistico e enogastronomico si incontrano. Ospitato all’interno delle ex Scuderie Ducali in Piazza San Romano, in Foodmetti troveranno spazio live cooking, presentazioni, un’area ristoro con le ricette esclusive dello chef Cristiano Tomei - anche presidente di Foodmetti - e tantissimi ospiti, a cominciare dai soci fondatori Giuseppe Camuncoli e C.B. Cebulski e dallo scrittore Marco Malvaldi, che sarà il padrino dell’edizione 2023.

Ma non solo, a Foodmetti saranno disponibili i dolci realizzati appositamente dall’Atelier Damiano Carrara dedicati a Paprika di Mirka Andolfo e Rat-Man di Leo Ortolani, e sarà anche l’occasione per festeggiare il decennale di Meatball Family, la catena di ristoranti fondata da Diego Abatantuono, il quale per l’occasione diventerà per la prima volta protagonista di un esclusivo albo a fumetti prodotto da saldaPress.

Sempre all’interno degli spazi di Foodmetti sarà allestita la mostra realizzata con il noto marchio di design Alessi e dedicata alla collaborazione più che ventennale con l’artista e autore di fumetti Massimo Giacon. Tanti gli ospiti italiani e stranieri che si potranno incontrare a Foodmetti, tra i primi che hanno confermato la loro presenza anche Jim Lee.