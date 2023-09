Lucca Comics & Games, ospiti e grandi anteprime. Il nuovo Corto Maltese, Frank Miller, attesa per Usamaru Furuya

Milano, 28 settembre 2023 – Prosegue a grandi passi il conto alla rovescia verso Lucca Comics & Games, la grande festa del fumetto, dei giochi, dell’animazione, della letteratura per ragazzi, delle serie tv e del cosplay, che si terrà a Lucca dal 1° al 5 novembre 2023.

Anche quest’anno il gruppo QN- La Nazione-Il Giorno e il Resto del Carlino è protagonista come media partner del grande evento dedicato al mondo del fantastico.

Il direttore del fesival, Emanuele Vietina, apre l’appuntamento con Andrea Rock sul palco. Programma sterminato con tanti ospiti come Jim Lee con un portfolio review.

Oltre 300 artisti nella parte dei comics a partire dai protagonisti dei manga. ​​​​​​Dopo i già annunciati Naoki Urasawa, Hiro Mashima, Mingwa, Masaaaki Ninomiya, altri sei nomi di punta del panorama fumettistico giapponese vanno ad arricchire lo straordinario parterre di ospiti asiatici: grazie alla collaborazione con Coconino, Usamaru Furuya sarà ospite di Lucca Comics & Games con incontri e firmacopie e sarà anche uno dei protagonisti delle esposizioni allestite a Palazzo Ducale con la sua mostra, dal titolo This Time is Different; Kan Takahama sarà protagonista della mostra off Kan Takahama: le storie nascoste e incontrerà il pubblico in sessioni di firme ed eventi. La sua opera “Memorie dell'Isola Ventaglio” (Dynit Manga) è tra i 30 titoli finalisti ai Lucca Comics Awards. E ancora Keigo Shinzo, presente grazie alla collaborazione con Dynit Manga; Shintaro Kago, che presenta la sua prima serie a fumetti; Eldo Yoshimizu, artista a tutto tondo, scultore e mangaka indipendente giapponese, incontrerà lettori e lettrici italiani grazie a Bao Publishing; Satsuki Yoshino, autrice di Barakamon, è pronta a conquistare il pubblico italiano grazie alla collaborazione con GOEN - RW Edizioni.

Torna a Lucca Brian Talbot (Autore della “Storia del topo cattivo” (sugli abusi syi minori), il disneyano Don Rosa, il grande maestro Frank Miller, Craig Thompson, il duo Bastien Vivès e Martin Quenehen con la nuova avventura di Corto Maltese, “La regina di Babilionia”, in collaborazione con Cong,

Tra gli italiani tanti nomi; Pera Toons, Zerocalcare, Silvia Ziche, i protagonisti dell’universo bonelliano (festa per i 74 anni di Tex e i 25 di Julia), Fra Frog, Sio e tantissimi altri nomi.

Nell’area musicale il concerto “Rock and Comics”, poi un incontro al Teatro del Giglio (1° novembre alle15) con Max Pezzali, che sarà tra i grandi protagonisti. In scena lo spettacolo degli Oliver Onions (la sera del 3 novembre con Franco Nero e Giancarlo Giannini. Il 5 novembre grande concerto di Cristina D’Avena.

Dopo l’annuncio della prima tranche di grandi ospiti ed eventi nel giugno scorso, ecco che vengono svelati nella conferenza stampa a Milano. Il tutto il tema all’insegna “Together”, ovvero “Insieme”.

Lucca Games compie 30 anni con tante edizioni speciali e mostre per festeggiare questo anniversario. Il nuovo “Grog” è realizzato da Karl Kopinski. Protagonista anche Lillo con le sue miniature per la mostra Lillo e Grog. Una mostra sarà dedicata ai 50 anni dalla morte di Tolkien. Attesissima la mostra in San Cristoforo di MinaLima, i creatori dell’universo grafico di Harry Potter.