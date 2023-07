Lucca Comics & Games: ospite Naoki Urasawa. Il ritorno di Don Rosa e Jim Lee. Il tema 2023: “Insieme”

Firenze, 29 giugno 2023 – Svelati a Firenze (nei locali dell’Hard Rock Cafe) i primi gustosi ingredienti di Lucca Comics & Games, la grande festa del fumetto, dei giochi, dell’animazione, della letteratura per ragazzi, delle serie tv e del cosplay, che si terrà a Lucca dal 1° al 5 novembre 2023. Anche quest’anno il gruppo QN- La Nazione-Il Giorno e il Resto del Carlino è protagonista come media partner del grande evento dedicato al mondo del fantastico.

E’ stato svelato il manifesto di Lucca Comics & Games 2023 e il tema “Together”, ovvero “Insieme”. Il messaggio lanciato dal festival è “insieme nelle differenze”. “Abbiamo chiesto di rappresentare questa idea di Together a due talentuosi fratelli gemelli di origine israeliana, il fumettista Asaf Hanuka e l'illustratore Tomer Hanuka. La loro immagine cattura l'essenza del tema in modo unico ed evocativo; i personaggi raffigurati rappresentano le molteplici tribù che animano la vasta comunità del festival.” dice Emanuele Vietina, direttore di Lucca Comics & Games.

Dopo il saluto del presidente di LuccaCrea, Nicola Lucchesi (“Dobbiamo remare tutti dalla stessa parte per riportare a Lucca l’Isola che non c’è come ogni anno”) l’intervento del sindaco di Lucca Mario Pardini: “C’è un lavoro enorme dietro a Lucca Comics, ma c’è un grande gruppo di lavoro che mi rende tranquillo. Ho avuto la fortuna di vivere da dentro la grande crescita degli ultimi 10 anni”.

Il presidente della Regione Eugenio Giani sottolinea che intorno ai giochi e ai comics si è creato un business in una vetrina internazionale”. Per Giani “Lucca Comics è un biglietto da visita per la Toscana. Lavoriamo per creare un museo permanente di Lucca Comics e lanciamo la sfida alla California», con chiaro riferimento al ComiCon, la grande manifestazione di fumetti di San Diego.

Come detto, i giornali del gruppo QN (La Nazione-Il Resto del Carlino) sono media partner del festival e la direttrice Agnese Pini ha sottolineato l’importanza di questa partnership. "Per noi - dice Pini – stare dentro una manifestazione così è una sfida, ci siamo messi in gioco e lo faremo anche quest’anno. Il fumetto è creatività, la creatività e libertà, la libertà di essere ciò che si vuole”.

Entrando nel vivo del programma, il primo ospite presentato è il mangaka Naoki Urasawa, che ha scelto Lucca Comics & Games per la sua prima volta in Italia, grazie alla collaborazione con Panini. E’ un ospite d’eccezione, che con la sua visione lucida e geniale è capace di raccontare attraverso opere visionarie le complesse sfaccettature del presente. Una capacità che è stata premiata da oltre 140 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Dal 2 al 5 novembre il “Sensei” incontrerà i fan in una serie di eventi e firmacopie.

Una mostra sarà dedicata a Garth Ennis, autore di origine irlandese, capace di mostrare al pubblico il suo stile tra ironia e spettacolo.

Previsto un altro grande disegnatore, scrittore e imprenditore come Jim Lee che dopo aver lasciato la Marvel ha fondato la Image Comics, per approdare infine in DC per dedicarsi solo ed esclusivamente al disegno. C’è molta attesa per il ritorno di Don Rosa, grande autore disneyano che ha riscritto il mondo dei Paperi Disney. Da non perdere la grande mostra dedicata a un maestro del fumetto e dell’illustrazione come Dino Battaglia a 100 anni dalla nascita.

Spazio all’animazione con Enzo D’Alò (l’autore de “La Gabbianella e il Gatto”) con il lungometraggio “Mary e lo spirito di mezzanotte”. Tra gli ospiti anche un grande maestro come Bruno Bozzetto.

Dopo lo straordinario successo delle celebrazioni esclusive di One Piece Film: RED della scorsa edizione, Toei Animation torna anche quest’anno a Lucca. Al centro degli eventi non ci sarà solo la ciurma di Luffy, ma un vero e proprio evento Toei Animation, con molte

sorprese e contenuti che verranno svelati prossimamente dallo storico studio di animazione.

Per festeggiare i 30 anni dello sbarco dei giochi a Lucca Comics ci saranno “l’ambassador” Joe Manganiello e i talent internazionali Peter Adkison, Kelley Sleagle e Rob Daviau.

Trent’anni di Lucca Games e trent’anni di Magic: the Gathering. Il creatore e presidente storico della Wizards of Coast, Peter Adkison sarà a Lucca per presentare in anteprima italiana assoluta il lungometraggio Igniting the Spark. The Story of Magic: the gathering. Dopo il grosso successo riscosso da Eye of the Beholder: the art of Dungeon & Dragons, la regista Kelley Sleagle (Cavegirl Production) e i produttori Brian Stillman (X-Ray Films) e Seth Polansky (Cavegirl Production hanno scelto infatti Lucca Comics & Games per presentare il loro nuovo documentario, dedicato al celebre gioco di carte collezionabili.

Nella parte musicale protagonisti, tra gli altri, gli “Oliver Onions”.

Per quanto riguarda la biglietteria, da lunedì 10 luglio alle 15 a lunedì 24 luglio alle 24 saranno in vendita i biglietti “Early Bird” di Lucca Comics & Games 2023 a questo link: www.ticketone.it/LuccaCG23. Si potranno acquistare sia biglietti giornalieri sia abbonamenti date combinate, tra cui il super abbonamento esclusivo per i Level Up Fan, fino ad un massimo di 20.000 biglietti al giorno per questa prima fase. La prevendita online partirà il 5 settembre.

Per quanto riguarda la collaborazione tra Lucca Comics & Games, e la Galleria degli Uffizi,dal 10 luglio gli Uffizi ospiteranno la mostra degli autoritratti realizzati da tanti artisti del fumetto all’’interno delle nuove sale.