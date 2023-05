Come realizzare i più famosi Ricette e “segreti“

Oltre alla degustazione al Cocktail Fest 2023 ci saranno anche momenti formativi, sia per il pubblico sia riservati agli addetti al settore. Ecco il calendario di quelli a ingresso libero, aperti al pubblico: venerdì alle 19.30 in Piazza San Michele Adriano Arcoraci con Tecniche Craft con “Acquisire controllo, stile ed eleganza e spettacolarità durante la preparazione dei Drinks, attraverso una serie di movimenti con tutte le attrezzature, dal bar spoon al jigger fino allo shaker e a tutti gli accessori“. Sabato alle 19.30 sempre in piazza, Michele Venturini con La storia dei cocktails più iconici, un workshop teorico e pratico su come realizzare alcuni tra i cocktails più famosi. Si parlerà di come applicare le tecniche di miscelazione base e avanzate e insieme proveremo a preparare i drink che hanno fatto la storia. Domenica 28 invece alle 19.30, identica location, sarà la volta di Marco Graziano con Assaggi di storia, ovvero il viaggio incredibile della canna da zucchero da estremo oriente sino ai Caraibi passando per la Sicilia, come si è sviluppato il distillato dei pirati nel corso dei secoli attraverso tradizioni, leggende e la rivoluzione industriale. Della serie non chiamatelo solamente Rum.