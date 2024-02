Collezione Vittorini di Barga. Quattro importanti donazioni

È di questi giorni, la consegna di quattro importanti acqueforti, provenienti dalla prestigiosa Collezione di Grafica A. B. di Roma, alla Collezione Vittorini Barga. Si tratta di una donazione effettuata dai nipoti, alla memoria di colui che aveva creato la Collezione, il prof. Antonio Bariletti, al quale in passato, la Collezione Vittorini Barga aveva fatto una consulenza per identificare e classificare le opere. Una di queste acqueforti, "Vecchie Case", risulta inedita, mentre le altre, come un "Duomo di Pisa" sono di estrema rarità. Questa donazione, si aggiunge a quella effettuata nel 2014, dalla compianta signora Clementina Sganzini. La Collezione Vittorini Barga, si impegna a rendere adesso queste opere visibili. Opere, che hanno caratterizzato la prima fase della sua attività artistica, praticamente introvabili sul mercato, perché per molte di esse si parla di pezzi unici.

La Collezione, è infatti oggetto di visita di studiosi, in quanto, è la sola che consente di osservare al meglio, attraverso anche alcune varianti, l’approccio dell’artista a questa tecnica. Domenica 17 marzo, in occasione del primo anniversario dell’apertura della mostra permanente, in via dell’Acquedotto, le opere oggetto di donazione, saranno esposte, con orario 15,30-18,30.