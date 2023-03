“Collezionando 2023“: spazio al gioco

Lucca Collezionando, il festival del fumetto vintage-pop che aprirà le sue porte sabato 25 e domenica 26 marzo al Polo Fiere di Lucca, dà il via ai festeggiamenti per i 30 anni di Lucca Games, l’area di Lucca Comics & Games dedicata al gioco analogico, invitando i visitatori a compiere un salto indietro nel tempo e giocando ai più celebri giochi degli anni ’80 e ’90. In attesa della grande festa che avrà luogo durante la prossima edizione della fiera autunnale, a Lucca Collezionando nascono infatti due aree dedicate ai games: la Sala Giochi e l’area Sali e Gioca.

Al piano terra, nell’area Lounge all’interno della tensostruttura, sarà allestita una vera e propria Sala Giochi in pieno stile anni ’80’90. Tornano infatti gli amici di Arcade Story con i loro cabinati originali. Tra i titoli più famosi ci sarà Dragon’s Lair (1983), prodotto della magica matita di Don Bluth, ex disegnatore Disney e autore di film come Alla ricerca della valle incantata e Brisby e il segreto di Nimh. E perché non rivivere l’emozione di provare il primo videogioco con l’idraulico baffuto più noto del mondo videoludico, Mario Bros (1983), oppure provare il brivido di sfidare i propri amici per aggiudicarsi il gradino più alto del podio giocando al famosissimo videogioco sportivo Track & Field (1983). I più tosti invece potranno duellare a suon di fatality con Mortal Kombat 2 (1993) o interpretare i beniamini del mondo NBA degli anni ‘90 con NBA Jam (1993). Questi e tanti altri videogiochi Arcade saranno disponibili gratuitamente, senza la necessità di inserire alcun gettone.

Non solo cabinati: Lucca Collezionando festeggerà con una mostra dedicata il 25esimo compleanno di Half Life, offrendo a tutti i visitatori la possibilità di scoprire il mondo di questo rivoluzionario videogioco e testarlo in prima persona grazie alla collaborazione con Space One, importante retail videoludico del territorio. E se al piano terra si sperimentano forme ludiche digitali, al piano superiore del Polo Fiere nell’area Sali e Gioca si torna all’analogico. Inoltre da oggi alle ore 12 si potrà partecipare all’asta di beneficenza dell’Area Performance che conterà oltre 30 opere realizzate dal vivo durante i cinque giorni di Lucca Comics & Games 2022. La selezione di opere è già visionabile su Catawiki, sponsor di Lucca Collezionando, al link: http:bit.ly3TfSstc

Gli artisti all’asta quest’anno saranno Angelo Stano, John Blanche, Candida Corsi, Chris Riddell, Claudio Capellini, Cristiana Leone, Cristina Scabbia, Daniela Durisotto, Daniela Giubellini, David Messina, Davide Romanini, Federica Costantini, Florinda Zanetti, Francesca Urbinati, Franco Brambilla, Gianmarco Veronesi, Lapo Roccella, Luca Strati, Marco Soresina, Martina Volandri, Michele Poli, Paola Fiorentino, Roberto Bianchi, Roberto Gigli, Roberto Irace, Steve Argyle e Yoshitaka Amano. Lucca Collezionando è inserita nella Lucca Crea Week. Acquistando il biglietto di ingresso di una delle due manifestazioni (Lucca Collezionando e VerdeMura), sarà possibile visitare anche l’altra con solo 4 euro. Ingresso gratuito sino a 14 anni non compiuti.