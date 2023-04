Cole da Sint-Niklaas ricevuto dal sindaco Legame più forte

Ieri mattina il sindaco Mario Pardini, con Stefano Pierini, consigliere incaricato nell’ambito dei Gemellaggi, e Adolfo Berti in rappresentanza del Villaggio Europa, ha ricevuto a Palazzo Orsetti Herman Cole, cittadino onorario di Lucca proveniente dalla città gemellata Sint-Niklaas, insieme alla moglie Mia. L’occasione per rafforzare i rapporti tra le due città e rinnovare ancora una volta i valori sanciti dal gemellaggio. Herman Cole e la moglie parteciperanno alla Ciclo Classica Puccini e saranno ospiti del Villaggio Europa per una cena alla Casa Diocesana di Arliano e un incontro sul gemellaggio che aIl Pinturicchio lunedì alle ore 21.