Classi accorpate a Colle di Compito. Allarme di FdI per il prossimo anno

"Alcune classi della scuola elementare di Colle di Compito dal prossimo anno saranno accorpate. La prima e la seconda saranno unite così come la terza e la quarta; questo purtroppo a causa della mancanza di iscritti". Ne fornisce notizia il neo coordinatore comunale di Fratelli d’Italia Capannori, Matteo Petrini, il quale commenta: "Questo non è il problema fondamentale, anche se poi ci sarà da vedere come saranno impostati i programmi di studio per alunni di età differenti, ma il fatto che le frazioni della parte sud del nostro comune si stanno via via spopolando a causa di una povertà di servizi in continuo aumento. Quella del Compitese è un’area molto vasta composta da piccole frazioni, in un contesto geografico bellissimo, ma purtroppo da anni abbandonato dal punto di vista dei servizi e delle infrastrutture".

Per fare un semplice esempio, al momento in tutto il Compitese è presente una sola lavanderia (self service), mentre nel centro di Capannori ce ne sono 3 nello spazio di 200 metri. Oppure, due farmacie ed una parafarmacia per il Compitese contro le due in meno di un chilometro a Capannori centro. La linea Lucca-Pontedera conta 11 corse giornaliere, ma solo dal lunedì al sabato; niente da fare quindi per chi (magari ragazzi) voglia raggiungere in autonomia la città nel giorno festivo. Per non parlare dei servizi di telecomunicazione; in questa zona infatti è raro trovare una connessione veloce; questo, secondo le compagnie telefoniche, a causa del rapporto costi/ricavi per loro sfavorevole. Questo problema riguarda ovviamente anche le scuole ed uffici pubblici. Una zona a grande vocazione turistica come il Compitese, - incalza Petrini, - in cui da anni sono nate case vacanza e B&B frequentate soprattutto da stranieri e che è al centro di grandi progetti anche intercomunali non può nel 2025 non avere connessioni veloci". "Da tutti questi dati – conclude Petrini – si nota un denominatore comune e cioè la mancanza di investimenti programmati atti a favorire lo sviluppo di queste aree. Perché ad esempio, soprattutto dopo il Covid e grazie al PNNR non sono stati proposti incentivi a giovani imprenditori per aprire attività commerciali nei piccoli paesi? Ovviamente tutte queste problematiche, compresa la drammatica condizione delle strade. Ecco perché l’impoverimento dei servizi corrisponde allo spopolamento".

Massimo Stefanini