Clamoroso! Ceduto Merletti al Brindisi. E la Casertana alla carica per Gucher

Clamoroso al Porta Elisa! Secondo voci di mercato, a due giorni dalla partita di Perugia, con mezza difesa fuori uso, la Lucchese avrebbe ceduto al Brindisi, penultimo in classifica nel girone C della serie C, Tommaso Merletti, milanese di 23 anni, alla sua seconda stagione in maglia rossonera, il cui contratto scadeva a giugno. Il fatto che lascia perplessi non è tanto la cessione in sé di Merletti, che con Tiritiello, Benassai e Sabbione a posto, avrebbe avuto poco spazio, tanto è vero che fino ad oggi ha collezionato solo 9 “gettoni“, ma che l’operazione sia stata definita, quando Benassai è out per squalifica e quando Tiritiello e Sabbione non si sa se potranno essere a disposizione di Gorgone per la sfida di domenica al “Curi“.

La partenza di Merletti avrebbe una sua logica, se Tiritiello e Sabbione, più il secondo che il capitano, hanno recuperato in tempo per poter scendere in campo a Perugia, perché in caso contrario chi giocherebbe al centro della difesa? Perché la società non ha aspettato la prossima settimana per definire la cessione di Merletti? Forse perché sta per ingaggiare un nuovo difensore, che non può essere Niccolò Fazzi, che è soprattutto un terzino, anche se ci sono moltissime possibilità che il giocatore di Borgo a Mozzano, che ha iniziato la sua carriera proprio nelle giovanili rossonere possa essere ingaggiato più avanti, al termine di una preparazione che sarebbe in ogni caso accelerata al massimo. Ma c’è un’altra voce che scuote l’ambiente rossonero, ancora più clamorosa di quella di Merletti.

La Casertana, seconda in classifica sempre nel girone sudista, ma ancora con velleità di promozione, pur sapendo di dover colmare 7 punti di svantaggio che attualmente vanta nei confronti della capolista Juve Stabia, è tornata alla carica per assicurarsi i servigi di Robert Gucher, 33enne austriaco, che fino alla partita contro l’Ancona non aveva saltato nemmeno una partita (per Perugia non sarà disponibile perché squalificato per un turno). Basta ricordare che il centrocampista, che Gorgone ha utilizzato in un paio di circostanze come difensore centrale per le assenze di Tiritiello e Sabbione, è legato alla Lucchese fino al giugno del prossimo anno. Infine, secondo un’ultima voce di mercato l’attaccante Guadagni sarebbe finito nel mirino del Sorrento dove gioca già l’ex rossonero Ravasio. Domanda: Mangiarano e Frara si prenderanno la responsabilità, di fronte ai tifosi e per rispetto dell’allenatore Gorgone, di cedere uno dei giocatori più forti di cui dispone la Lucchese? Ma la squadra non doveva essere rinforzata?

A che gioco stanno giocando gli uomini di mercato rossoneri? Per le voci che si rincorrono, si sente parlare solo di partenze certe (Merletti) e di altre probabili (Gucher) e non di acquisti, specialmente in difesa che servirebbero da subito. In questo scenario che cambia da un minuto all’altro resta difficile parlare della partita di Perugia e quali uomini l’allenatore Gorgone manderà in campo. Al momento una possibile formazione potrebbe essere questa: Chiorra; Alagna, Sabbione, Quirini, De Maria; Tumbarello, Cangianello, Visconti; Rizzo Pinna, Magnaghi, Russo.

