“Cittadini più soddisfatti per i servizi, ma resta il nodo traffico“

“Cittadini più soddisfatti dei servizi erogati dal Comune“. La giunta Pardini ha approvato la relazione sulla performance del Comune di Lucca relativa al 2022. Si tratta dell’ultimo atto che chiude il ciclo dell’anno finanziario e di gestione, dopo che nei giorni scorsi è stato dato il via libera al rendiconto, che sarà portato all’attenzione del consiglio comunale il 13 giugno prossimo.

Il documento relativo alla performance analizza da una parte i risultati interni ottenuti sulla base di obbiettivi attribuiti ai singoli settori dell’Ente, e dall’altra misura, attraverso un’indagine demoscopica condotta dall’istituto Demopolis, il grado di soddisfazione dei cittadini nei confronti dei servizi erogati dal Comune.

“La validazione della relazione sulla performance – dichiara l’assessore al personale Moreno Bruni – rappresenta un passaggio cruciale per l’amministrazione comunale, perché ci mette a disposizione una sorta di cartina di tornasole rispetto al lavoro fatto su alcuni punti che vengono declinati in obbiettivi per la macchina comunale e ci dà la possibilità di centrare ancora meglio gli obbiettivi previsti dal nostro mandato amministrativo, consentendoci di essere al contempo più incisivi in quegli ambiti che possano risultare più deboli”.

Dall’indagine esterna condotta da Demopolis su base semestrale, su un campione di oltre 1200 cittadini, risulta una generale soddisfazione per la qualità della vita a Lucca, che cresce nel secondo semestre, quello che ha visto il cambio dell’amministrazione comunale: a luglio 2022 infatti era soddisfatto il 61% del campione intervistato, mentre a gennaio 2023 è il 66%. Stesso andamento presenta poi il giudizio dei cittadini intervistati sui servizi erogati dal Comune di Lucca: il 54% di loro si dice soddisfatto a luglio 2022, il 58% a gennaio 2023. I più soddisfatti vivono intorno alle mura, ma la soddisfazione cresce in tutte le aree del territorio. Particolarmente apprezzata risulta la vivacità culturale della città e migliora il senso di sicurezza, mentre il traffico e la mobilità urbana risultano gli elementi vissuti ancora come più problematici.