Città toscane post Covid Il libro di Gaspare Polizzi

Dal primo lockdown del 2020 uno dei termini più usati e forse

più abusati durante e dopo la pandemia è stato “resilienza”, ossia la capacità di resistere agli urti della crisi senza mutare. Ma è davvero questa la risposta allo scenario post-pandemico che si apre sulle città toscane o, piuttosto, la pandemia non ha fatto altro che accelerare un cambiamento già in atto e che adesso non può che procedere verso una radicale trasformazione?

E’ la domanda cui tenta di rispondere il libro “Le città toscane e l’ambiente dopo la pandemia. Resilienza o trasformazione?“ pubblicato da Mimesis Edizioni e curato da Gaspare Polizzi, vicepresidente della classe di Discipline umanistiche e scientifiche dell’Accademia delle Arti del Disegno, che sarà presentato stasera mercoledì 24 maggio alle 18.30, alla libreria LuccaLibri. All’evento sarà presente Nicola Lattanzi, professore in Economia aziendale alla Scuola IMT e autore del capitolo intitolato: “La Toscana che guarda al pianeta. Economia, crescita e prospettive dei sistemi urbani”.

Il volume, nato per sostenere la proposta di ripensare al futuro di Firenze e della Toscana, espressa in un documento approvato dall’Accademia delle Arti del Disegno a seguito di un convegno in onore dell’architetto Marco Dezzi Bardeschi, raccoglie contributi di ecologisti, filosofi, architetti, paesaggisti, sociologi economisti e altri esperti per fornire una visione multidisciplinare del problema e stimolare una riflessione attorno ad un deciso ripensamento urbano, sociale ed economico delle città, una trasformazione ormai non più rimandabile.

In particolare il libro accoglie i contributi di ecologisti (Guido Chelazzi), filosofi (Giacomo Marramao e Gaspare Polizzi), architetti (Francesco Gurrieri, Renzo Manetti, Andrea Ponsi, Mauro Cozzi, Chiara Dezzi Bardeschi), paesaggisti (Fernando Caruncho), climatologi (Bernardo Gozzini), sociologi (Andrea Cerroni), economisti (Nicola Lattanzi, Mauro Lombardi), storici della medicina (Donatella Lippi), amministratori (Giorgio Fiorenza), arboricoltori (Francesco Ferrini) e urbanisti (Giuseppe De Luca, Mariella Zoppi).

A introdurre la presentazione a LuccaLibri, stasera, e a moderare gli interventi sarà Angelo Facchini, ricercatore in Economia alla Scuola IMT. L’evento è libero e gratuito.