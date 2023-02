Città più romantica? Il primato è lucchese

Non solo Comics, anche se le contaminazioni con il mondo del fumetto sono efficace viatico: Lucca svetta al numero uno della top ten nazionale tra le città che hanno acquistato più romanzi rosa durante il 2022. La classifica è stata stilata da Amazon.it in base al numero di vendite pro capite sia di eBook che di libri cartacei nelle città con più di 50.000 abitanti.

Pragmatici sì, ma i lucchesi nel loro intimo sanno evidentemente anche essere romantici, con o senza San Valentino, anche se la festa aggiunge indubbiamente ingredienti. Al 2° e 3° posto fanno il loro ingresso in classifica Cagliari, patria del celebre rito del corteggiamento sotto i balconi, e Siena. Alla 4° e 5° posizione il comune metropolitano di Portici a Napoli e la Città dei fiori, Sanremo, entrambe surclassate da Lucca quando si tratta di “letture rosa“. Seguono Trieste, Bolzano, Milano, Gallarate, Pavia. Intensi, romantici e passionali: ecco i titoli più letti e amati nel 2022. Tra i cartacei c’è il romanzo di Erin Doom “Fabbricante di lacrime”. In 2° e 5° posizione troviamo “Let the game begin. Kiss me like you love me. Ediz. italiana (Vol. 1)” e “A dangerous game. Kiss me like you love me. Ediz. italiana (Vol. 2)” di Kira Shell, che narrano le vicende di Neil, un ragazzo enigmatico, in lotta con un passato oscuro, e Selene, disposta a tutto per cercare di sondare il caos che sembra permeare la pelle di lui.

Si classifica al 3° posto “It ends with us. Siamo noi a dire basta” di Colleen Hoover, una storia che comincia una sera come tante su un tetto di una casa da cui la protagonista Lily fissa un cielo limpido e sconfinato. Infine, in 4° posizione un altro romanzo di Erin Doom, “Nel modo in cui cade la neve”, il racconto di un amore che infuria come la bufera.

“Sono stati soprattutto i social, in particolare Tik Tok, a dare la spinta – dice Gina Truglio, titolare della libreria Ubik, in via Fillungo –. E l’esito di questa classifica che vede primeggiare Lucca a livello nazionale secondo me dipende molto dai giovani che, effettivamente, stanno tornando in libreria. Che sia per cercare i Manga, sempre oggetto del desiderio, o per i romanzi rosa, l’importante è che continuino a coltivare sogni e sentimenti. C’è bisogno di leggerezza e un bel libro è sempre eccezionale passepartout“.

Tra gli eBook, invece, in 1° posizione c’è “Non è un paese per single” dell’autrice Felicia Kingsley, ambientato in un piccolo borgo sulle colline toscane dove abbondano ulivi e vigne… ma di scapoli nemmeno l’ombra. Al 2° posto ritroviamo il romanzo “Fabbricante di lacrime” seguito da “Cambiare l’acqua ai fiori” di Valérie Perrin e “Il problema è Mister Darcy” dell’autrice italiana Paola Servente. Chiude la classifica Felicia Kingsley e il suo “Ti aspetto a Central Park”.

Laura Sartini