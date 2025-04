“Città di Carta“ conquista 12mila visitatori. Red Canzian nel pubblico, Drusilla modera

È stata l’emozione delle letture poetiche e intimistiche tratte dal libro “Le tre domande dell’angelo“ fatte da Gianluca Gori, alias Drusilla Foer, a chiudere la quarta edizione del Festival Lucca Città di Carta che ha registrato oltre 12.000 presenze nella tre-giorni appena terminata al Real Collegio. Una Sala Leopardi gremita, con Red Canzian (nella foto), ospite del giorno prima, in prima fila, ha ascoltato in silenzio passaggi del libro scritto da Katia Lari Faccenda, un romanzo che si ispira alla storia di Jeanne d’Arc. Una chiusura poetica per il Festival che anche quest’anno ha proposto oltre 100 appuntamenti tra incontri, letture, laboratori, workshop, mostre, reading e una fiera del libro con oltre 60 stand. Il tutto, circondato dalle creazioni legate alla carta di artisti e artigiani. “È significativo chiudere questa bellissima edizione con due nomi importanti dello spettacolo come Drusilla, sul palco, e Red Canzian tra il pubblico, che sono qui in primis come persone e non come personaggi. E’ questa l’essenza della nostra manifestazione“ hanno detto Romina Lombardi, direttrice artistica di Lucca Città di Carta, insieme a Alessio Del Debbio, direttore del comparto editoria della rassegna.