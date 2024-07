Cisterna si ribalta e rovescia l’olio. Chiuso il casello al Frizzone

Una giornata di vero bollino rosso sulle strade della Lucchesia, a causa di un incidente, fortunatamente non grave, che ha mandato in tilt la viabilità. Alle ore 06 di ieri, infatti, una squadra di vigili del fuoco della sede centrale intervenendo fuori dall’uscita autostradale di Capannori per un incidente stradale che ha visto coinvolti due mezzi pesanti. Un semirimorchio di questi stava trasportando olio vegetale e, a seguito del ribaltamento, parte del contenuto della cisterna si è sversato sulla sede stradale. L’autista, rimasto ferito, è stato trasportato in ospedale in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti anche il personale del 118, della polizia stradale, i carabinieri, l’Arpat e il personale di autostrade e della Provincia. Intervento ancora in corso. Lo sversamento dell’olio ha causato una serie di disagi per tutti gli automobilisti, con l’A11 che è rimasta bloccata per ore. Il casello autostradale del Frizzone in entrata, come comunicato da Autostrade, resterà chiuso fino alle 22 di oggi. "A causa di un incidente fra due Tir, e lo sversamento di una cisterna di olio - scrive Del Chiaro sui social -, l’uscita autostradale è chiusa per permettere la sistemazione del manto stradale e ripristinare la sicurezza per tutti".

Anche il sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari, ha parlato della situazione e degli interventi necessari per ristabilire la normale viabilità.

"Riaprire al traffico, in sicurezza, il tratto di strada luogo dell’incidente di stamattina significa fresare e riasfaltare. Il Comune di Capannori sta dando massima urgenza a tali operazioni. Si prevede che il casello del Frizzone in entrata riaprirà nella giornata di mercoledì".