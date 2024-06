Circonvallazione, avanti tutta . Verifica di impatto ambientale. Partita ufficialmente la procedura

Un ulteriore step verso il cammino che dovrà portare alla realizzazione del terzo ed ultimo lotto della circonvallazione di Altopascio, il raccordo tra le Provinciali Bientienese e Romana. E’ infatti partita la procedura per la VIA, Valutazione Impatto Ambientale. Ancora un passo avanti, quindi, verso la realizzazione dell’infrastruttura viaria attesa da molti anni, la cui competenza è della Provincia di Lucca, che si coordina con Regione Toscana e Comune di Altopascio. Dopo l’approvazione dell’Ente di Palazzo Ducale del progetto di fattibilità tecnico-economica per la costruzione del nuovo tratto ( 34.4 milioni di euro, che passa da via di Tappo, punto di partenza dalla rotatoria sulla provinciale Bientinese e che si collega con la via Romana attraverso il ponte già esistente), e la conclusione del percorso per la Conferenza dei servizi preliminare, si è ora aperta questa fase Chiunque abbia interesse può presentare - entro il 4 luglio - osservazioni e memorie scritte relative alla documentazione depositata alla Regione Toscana - Settore Valutazione di impatto ambientale, con le seguenti modalità: per via telematica con il sistema web Apaci (http://www.regione.toscana.it/apaci – sistema gratuito messo a disposizione dalla Regione per l’invio di documenti); tramite posta elettronica certificata PEC: [email protected]; oppure per posta all’indirizzo: piazza dell’Unità Italiana 1, 50123 Firenze (FI); per fax al numero 055- 4384390. .Nel protocollo d’intesa firmato da Provincia, Comune e Regione, l’impegno dell’amministrazione provinciale e della Regione è quello di portare avanti la progettazione e la realizzazione dell’opera attraverso la stipula di un accordo di programma col Comune di Altopascio verificando anche il possibile coinvolgimento di soggetti terzi che possano rendere disponibili risorse nazionali e/o europee.

Il completamento dell’opera è correlata al superamento del passaggio a livello sulla Romana all’interno del raddoppio ferroviario Montecatini-Lucca, consentendo di alleggerire definitivamente l’abitato di Altopascio (zona a nord della via Romana e Badia Pozzeveri), dal traffico, in primis dei mezzi pesanti.

Massimo Stefanini