Cioccolato a pezzi. Must per “Caniparoli“

La magia del Natale è già alle porte ed è ora di impacchettare con dei bei fiocchi gli ultimi regali da mettere sotto l’albero. Il conto alla rovescia è iniziato e mancano ormai davvero pochisimi giorni. Per chi è alla ricerca di doni per amici e parenti, tra le varie idee, non possono mancare i regali golosi. Versatili, originali, buonissimi, ma soprattutto sempre apprezzati e per tutti i gusti, che soddisfano grandi e piccini.

Dalla cioccolateria “Caniparoli“ di via San Paolino ogni scelta sembra quella azzeccata, dai panettoni classici o farciti alle scatole di cioccolatini, non si smette mai di chiudere con i fiocchi i pacchetti. Anche quest’anno però, il regalo più consigliato resta una delle grandi specialità, il loro cioccolato a pezzi. Che sia bianco, fondente, al latte, con nocciole o senza, non può mancare sotto l’albero, oltre che sulla tavola.

"Consigliamo sempre secondo i gusti dei clienti - raccontano dalla cioccolateria - creiamo scatole personalizzate colme di cioccolato in ogni forma. E i prodotti vanno a ruba, per esempio i panettoni non riusciamo a smettere di sfornarli, dal pistacchio a quelli con il cioccolato, ci sono per tutti i gusti". E per chi è ritardatario, non demordete, ci sono sempre le loro speciali torte, dalla Sacher a quella meringata, sono una gustosa scusa da mettere in tavola. "Il 24 ci dedicheremo alle torte - continuano - , tutti aspettano l’ultimo giorno per averle fresche da mettere in tavola, è una grande soddisfazione".