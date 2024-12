Cinque milioni per rifare la scuola. Ristrutturazione in arrivo a Fornaci

Nel corso dell’ultimo consiglio comunale a Barga è stato presentato un intervento di 5 milioni e 440 mila euro con il quale verrà completamente ristrutturato il complesso della ex scuola elementare nel centro di Fornaci di Barga. Il tutto è stato reso noto con l’approvazione dell’atto di indirizzo per la “Ristrutturazione/adeguamento strutturale ed impiantistico per riqualificazione e potenziamento Centro per l’Impiego in Fornaci di Barga – Ex scuola elementare – Piazza IV Novembre”.

Un intervento finanziato da ARTI (agenzia regionale per l’impiego) nell’ambito del Piano di Potenziamento dei Centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro finalizzato al potenziamento ed all’ampliamento dei servizi del centro per l’impiego e che consentirà di ristrutturare l’intero l’edificio. Nelle ex scuole elementari verranno così ampliati i servizi alla cittadinanza da parte del centro dell’impiego e al tempo stesso si avrà un edificio completamente ristrutturato nel cuore di Fornaci con possibilità anche di spazi a servizio per la comunità. L’intervento sarà a completo carico di ARTI per quanto riguarda la spesa, mentre a realizzare i lavori sarà il comune di Barga.

L’opera dovrà essere completata non oltre la metà dell’anno 2026. Il Comune, in cambio del finanziamento dei lavori, darà in comodato d’uso ad ARTI l’immobile per trent’anni, ma nell’ambito della futura convenzione si sta lavorando affinché alcuni spazi vengano confermati a disposizione dell’amministrazione comunale e quindi della comunità di Fornaci di Barga e delle esigenze delle associazioni.

“Grazie anche a questo investimento importante a Fornaci si stanno realizzando e si realizzeranno progetti per la riqualificazione della cittadina per oltre 7 milioni di euro – spiega la sindaca Caterina Campani - Dopo i lavori al palazzo dell’ex consiglio di Frazione, dopo gli interventi in corso nell’ambito dei Pinqua per la riqualificazione della palestra ex scuole elementari e dell’area adiacente, dopo gli interventi per la riqualificazione di Piazza IV Novembre, arriverà anche la riqualificazione totale del palazzo delle ex elementari“.