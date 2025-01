Cinque carri e una super lotteria. Il “Carnovale“ è pronto a stupire

PORCARIConto alla rovescia per il "Carnovale porcarese" che apre domenica e si prepara a stupire grandi e piccini. Appuntamento tutte le domeniche di febbraio, dal 2 al 23 e grande chiusura il 2 marzo con giornate di festa che trasforma piazza Felice Orsi in un’esplosione di maschere, musica e divertimento.

La manifestazione, come sempre a ingresso gratuito, inizierà alle 14 e proseguirà fino al tardo pomeriggio. Organizzata dall’associazione Happy Porcari con il patrocinio del Comune di Porcari e il supporto di altre realtà locali come Croce Verde, Fratres, Alpini, Atletica Porcari, Porcari Attiva e Porcari’s Young Stars, presente con la fiera di beneficenza, la quarantacinquesima edizione della manifestazione è stata presentata questa mattina dal sindaco Leonardo Fornaciari, da due rappresentanti di Happy Porcari – Angelo Del Carlo e Giacomo Menchetti – e da Marco Fredianelli della Croce Verde.

Torna protagonista anche quest’anno il carro accessibile "Porcarese Volante", a forma di vascello dei pirati, uno dei pochi in Italia a garantire divertimento anche alle persone con disabilità grazie a una pedana dedicata. "Questo dettaglio – ha detto il sindaco Leonardo Fornaciari – non è trascurabile: poter garantire ai bambini con difficoltà motoria la gioia di prendere parte alle festa salendo sul carro, senza alcuna discriminazione, è motivo di grande orgoglio per Porcari e rimarca quella che è la filosofia del nostro Carnovale: tenere insieme le persone, superare le differenze, condividere".

I carri allegorici, frutto del talento delle maestranze locali, includono il trenino di Pinocchio, la villa di Barbie, e il carro di Cars, a cui si aggiungerà un carro d’autore a sorpresa. Tappeti elastici, giostra polpo, percorsi fantastici, seggiolini volanti e la pesca delle ochette sono solo alcune delle attrazioni presenti in piazza, disponibili a metà prezzo ogni domenica dalle 14 alle 15.

Tornano anche le truccabimbi Tania e Samanta, l’artista dei palloncini Elio Gaselio, le principesse Disney, Iron Man e i personaggi dei cartoni animati più amati dell’associazione dei Cavalieri del sorriso. La colonna sonora del Carnovale sarà affidata ai DJ Omy e Frodo, accompagnati dalle carnevaline e dal coinvolgente animatore Bubas e la conduzione di Gianni Baldocchi, in arte Gianni B. Un ringraziamento particolare alle donne dell’associazione Happy Porcari, alla Croce Verde.

In piazza anche la Filarmonica Alfredo Catalani di Porcari, la Banda Bassotti Street Band e, per la prima volta a Porcari, la Sghenghenga Street Band si alterneranno sul palco principale alle esibizioni degli allievi delle scuole di danza locali.

B.D.C.