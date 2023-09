Pupi Avati dice sì, venerdì a Lucca. Masterclass anche con Garrone

Lucca, 8 settembre 2023 – Forte di un film che ha incantato e commosso alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, Matteo Garrone arriva a Lucca lunedì 11 settembre alle ore 21 a Estatecinema per una masterclass sul film “Io, capitano”. Insieme al pluripremiato regista, anche i due interpreti del film, giovani selezionati dopo attenti casting in Europa e in Africa e la cui scelta è ricaduta su due non professionisti senegalesi, che regalano una interpretazione autentica.

Un film che segue il viaggio di due giovani ragazzi del Senegal che vogliono raggiungere l’Europa e attraversano tutti i paesi che li dividono dalla Libia. Un racconto che vive la narrazione attraverso gli occhi dei protagonisti, soltanto per quanto accade sul territorio africano. Dopo un saluto introduttivo, il cast si fermerà per incontrare il pubblico al termine della proiezione e parlare del film. Il film rientra nella promozione Cinema Revolution, ed ha un costo del biglietto di ingresso unico 3.50 euro. In caso di maltempo la proiezione si terrà al cinema Moderno. Altro grande maestro del cinema, Pupi Avati sarà venerdì 15 settembre al cinema Astra alle ore 21 per una masterclass sulla sua attività e a seguire sarà proiettato il suo ultimo film “La quattordicesima domenica del tempo ordinario”. Dopo anni di inviti a Lucca, finalmente Pupi Avati sarà in città nella settimana dei festeggiamenti della Santa Croce, a supporto dell’attività cinematografica e anticipando l’avvio del Lucca Film Festival che inizia sabato 23 settembre.

Un mese di grande cinema per Lucca, con gli ospiti di Luccacinema cui seguiranno dieci giorni di grandi ospiti nazionali ed internazionali del Lucca Film Festival. L’ingresso per la masterclass di Pupi Avati rientra nella promozione Cinema Revolution ed è unico, 3.50 euro. Prevendite e info su www.luccacinema.it. La programmazione di Estatecinema a Villa Bottini continua anche stasera con la proiezione di “Una Commedia Pericolosa“, per la regia Alessandro Pondi e con Enrico Brignano, Gabriella Pession, Paola Minaccioni, Niccolò Senni, Marco Zingaro, Leandro Amato, Grazia Schiavo, Monica Vallerini, Vincenzo Leto, Emanuela Ionica, Giuseppe Lo Piccolo, Fortunato Cerlino. Ticket a 3.50 euro.