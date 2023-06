“Cinema in Festa“, in sala a 3.50 euro

Promossa dalle associazioni di categoria con il Ministero della Cultura, in collaborazione con l’Accademia del cinema italiano – Premi David Donatello, torna l’iniziativa “Cinema in festa“: 5 giorni di ingressi al cinema a prezzo unico 3.50 euro per tutti i film in tutti i cinema aderenti. Da domenica 11 a giovedì 15 giugno nei cinema Astra, Centrale e Moderno il biglietto di ingresso sarà di 3.50 euro per tutti gli spettacoli dei film in programmazione. Una occasione per vedere o rivedere titoli in sala quali “La sirenetta”, “Spider-man: across the Spider-verse”, “Rapito” e recuperare titoli di maggio quali “Fast X” e “Guardiani della galassia – volume 3”. Inoltre sono inseriti nella promozione anche le nuovissime uscite “Transformers – il risveglio” e “The flash” in arrivo, quest ultimo, domani. Nei giorni di promozione, sarà proiettato prima dell’inizio di ogni spettacolo l’esclusivo backstage del nuovo film di Tom Cruise “Mission impossible: dead reckoning – parte uno” in uscita nelle sale cinematografiche il 12 luglio. E sarà a ingresso unico 3.50 euro anche la prima serata di EstatecinemA, l’appuntamento con il cinema all’aperto nella splendida cornice del parco di Villa Bottini giunto alla 42ª edizione, che inaugura il 15 giugno con “La sirenetta”.