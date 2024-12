Cine Club. Il programma

Reso noto il cartellone del Cine Club 2025, XV edizione, organizzato dalla fondazione Michel de Montaigne di Bagni di Lucca in collaborazione con Ezechiele Cineforum, il patrocinio del Comune di Bagni di Lucca e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca dal titolo "Sguardi dell’altrove". Le proiezioni avverranno anche quest’anno nei locali parrocchiali di via Papa Giovanni XXIII a Fornoli a partire dal 9 gennaio 2025, con cadenza settimanale ogni giovedì fino al 20 febbraio 2025, sempre dalle ore 21.15.

In calendario otto film internazionali, lontano dall’Italia, di cinematografie solite ed insolite. La rassegna del nuovo anno intende offrire una selezione di film recenti provenienti da tutto il mondo, attingendo a filmografie anche inconsuete (come quella del Buthan e della Giordania). Tutte le storie che sono raccontate in questi film hanno uno stretto legame con il presente ed offrono la possibilità di riscoprire autori di alto livello, ma meno noti al grande pubblico come, ad esempio, il finlandese Aki Kaurismaki e il giapponese Kore-Eda. Anche quest’anno la visione dei film sarà accompagnata dalla distribuzione e compilazione di schede critiche da parte del pubblico che potrà esprimere il proprio gradimento e le proprie osservazioni alle opere proposte. Al termine di ogni proiezione sarà offerto un piccolo rinfresco, come consuetudine, a tutti gli spettatori.

Ecco il calendario: giovedì 9 gennaio “La sala professori“ (2023); giovedì 16 gennaio “Lunana il villaggio alla fine del mondo“ (2019); il 23 gennaio, dedicato alla Giornata della Memoria, “La zona di interesse“ (2023); giovedì 30 gennaio “As bestas“ (2022); giovedì 6 febbraio “Foglie al vento“ (2023); giovedì 13 febbraio “Cattiverie a domicilio“ (2023); giovedì 20 febbraio “L’innocenza“ (2023 Giappone); giovedì 27 febbraio “Inshallah a boy“ (2023 Giordania). Per info ed iscrizioni tel. 0583.87619 – 335.5821084/0.

Marco Nicoli