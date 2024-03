Ciclismo, la kermesse. Centinaia di atleti per il campionato italiano

Il campionato italiano di ciclismo 2024 in linea, categorie Esordienti primo e secondo anno e Allievi maschili, verrà assegnato a Marginone, alla Toscogas, società della frazione di Altopascio che allestisce ogni anno il trofeo Pellegrini per Ferragosto e i campionati italiani avranno lo stesso tracciato, ormai collaudato. Il giorno è domenica 7 luglio. Alle 9.30 la prima gara, alle 11 la seconda, alle 14 la terza.

La kermesse sarà in sinergia con il Comune di Altopascio che assicurerà la chiusura strade grazie alla Polizia Municipale. I tricolori femminili invece li vedremo a Capannori, sabato 6 luglio. Una bella notizia per tutto il movimento, quindi sotto il profilo squisitamente sportivo e tecnico, ma anche dal lato organizzativo, poiché significa che i vertici dello sport delle due ruote a pedali riconoscono alle società della Piana di Lucca la capacità di allestire un evento del genere.

Tra l’altro per Marginone è la seconda volta in tre anni: infatti nel 2021 la frazione della cittadina del Tau organizzò con successo i titoli italiani a cronometro, secondo le varie declinazioni delle fasce giovanili, compreso il femminile che stavolta sarà a pochi chilometri. In quell’occasione Altopascio diventò uno dei 2.500 Comuni italiani che hanno già installato i cartelli lungo le strade del proprio territorio maggiormente frequentate dai ciclisti per sensibilizzare i cittadini al rispetto di chi si muove e di chi corre in bici.

Il cartello ha una doppia valenza: è infatti un invito anche al ciclista a restare al margine della carreggiata, ricordandosi sempre di rispettare la distanza di 1,5 metri dalle macchine. L’aspetto positivo è anche un altro. Quello dell’indotto: considerando che arriveranno centinaia di atleti, selezionati dalle singole Regioni, provate a contare almeno tre o quattro persone al seguito per ciascuno tra genitori e parenti vari per ogni atleta (che sono ancora piccoli e quindi non potranno viaggiare da soli) e il gioco è fatto.

Tradotto: ci saranno migliaia di persone nel primo week-end di luglio nella zona. L’avvenimento è sportivo ed è di livello assoluto, perché si assegneranno gli scudetti, i titoli di campione d’Italia, ma significherà un beneficio economico per alberghi, (ci sono già molte prenotazioni) e ristoranti, ma del passaggio godranno anche bar, trattorie, attività produttive varie.

Massimo Stefanini