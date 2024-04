Ci siamo: al via il grande torneo di minibasket

Scatta da oggi la 31esima edizione del torneo di minibasket internazionale organizzato dal Cefa Basket Castelnuovo. Dodici squadre al via con formazioni giunte da Croazia, Lituania, Ungheria, tante toscane e poi Aosta e Taggia (Imperia). Sarà anche consegnato il XX Memorial Danilo Boschi, per ricordare l’ex dirigente del Cefa, al giocatore Tommaso Fantoni, oggi in forza alla Libertas Livorno, con un passato alla Reyer Venezia, Torino, Scafati e Ferrara e 37 presenze con la maglia della Nazionale azzurra. Fantoni è cresciuto nel settore giovanile della Don Bosco Livorno, squadra che prende parte al torneo.

Le formazioni sono state suddivise in tre gironi e dopo l’arrivo e il ritiro degli accrediti, previsto per oggi, da domani, venerdì mattina, partiranno le gare tra il palazzetto di Castelnuovo e la palestra dell’Isi. Sabato pomeriggio le finali tra le prime classificate dei tre gironi e la migliore seconda, poi la gran festa serale alla tensostruttura con la presentazione di tutti i partecipanti e la consegna del premio a Tommaso Fantoni. La solita macchina organizzativa, diretta dal presidente Vincenzo Suffredini, da giorni è già in moto per accogliere al meglio i ragazzi (categoria Aquilotti nati nel 2012-13-14). Atto conclusivo domenica 28 aprile con la finalissima in programma alle ore 11 dopo la finale 3°-4° posto. Nel girone A si trovano KK Zadar (Croazia), società che ha vinto sette volte il torneo, il Basket Massa e Cozzile (Pistoia), Lucca Skywalkers e Eteila Aosta.

Nel girone B i lituani del SKM Sostines krepsinio mokyla di Vilnius, Invictus Livorno, Olimpia Taggia (Imperia) e il Lucca Academy.

Nel gruppo C, i padroni di casa del Cefa assieme agli ungheresi del BLF KK di Budapest, la Cestistica Audace Pescia e la Don Bosco Livorno. La manifestazione è realizzata con il contributo ed il patrocinio della Uisp Basket Nazionale e della Uisp Basket Toscana, la città di Castelnuovo di Garfagnana e autorizzato dal Settore nazionale minibasket e dal Comitato regionale toscano.

Questo l’albo d’oro della fase internazionale. 1992 Bellaria Pontedera Cappuccini, 1993 Rappr. Uisp Lucca, 1994 Virtus Buckler Bologna, 1995 e 1996 Pattogos Budapest (Ungheria), 1997 Nch Vitrus Siena, 1998 Abc Castelfiorentino, 1999 Pattogos Budapest (Ungheria), 2000 Blf Kk Budapest (Ungheria), 2001-2002 -2003- 2004 Zadar Prvi Kos (Croazia), 2005 Scavolini Pesaro, 2006 Zadar Prvi Kos (Croazia), 2007 Bees Projetc Scavolini Pesaro, 2008 Pallacanestro Favaro (Venezia), 2009 Legnano Minibasket (Milano), 2010 KK Krka Novo Mesto (Slovenia), 2011 Bees Basketball Projetc Pesaro, 2012 Us Terranova (Ar), 2013 Mens Sana Siena, 2014 Ca’ Ossi Forlì, 2015 Tavarnelle Poggibonsi (Fi), 2016 Bees Basketball Projetc Pesaro, 2017 Ca’ Ossi Forlì, 2018-2019 Zadar Prvi Kos (Croazia), 2020-2021 non disputato per il Covid, 2022 Pall. Aurora Desio, 2023 VKM Vilniaus Krepsinio MoKykla (Lituania).

Dino Magistrelli