Chiude il fontanello Cambiano le norme L’erogazione avverrà dall’acquedotto civico

A partire da oggi e fino a data da destinarsi rimarrà chiusa la Fonte del futuro in piazza Curtatone. Non sarà quindi più possibile – al momento – recarsi al fontanello davanti alla stazione per prendere l’acqua. Il motivo sono i lavori messi in cantiere da Geal, che sposterà l’allacciamento della casetta vicino alla stazione dall’acquedotto del Nottolini all’acquedotto civico per adeguarsi alla normativa. Nello specifico, come informa Geal, il pH dell’acqua delle sorgenti di Guamo, che alimenta questa casetta dell’acqua, risulta naturalmente inferiore ad un pH 6.5, valore limite minimo ammissibile dalla normativa 312001 (Attuazione della direttiva 9883CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano). Arera impone il raggiungimento di certi standard, in difetto dei quali Geal sarebbe esposta a sicure penali economiche. Dunque per superare il problema la soluzione che il Comune di Lucca insieme a Geal hanno individuato è quella di distribuire l’acqua dell’acquedotto Civico dalla Fonte del Futuro. “Infatti, l’acqua proveniente da quest’acquedotto – spiega Geal – non presenta il problema sopra esposto del limite sul parametro pH e di conseguenza presso questa fonte del futuro sarà ancora disponibile gratuitamente l’erogazione di acqua liscia e l’acqua gassata al costo di 0.05 €litro dell’acquedotto Civico“.

L’acqua naturale proveniente dall’acquedotto del Nottolini (acqua sorgiva di Guamo) resterà comunque sempre disponibile in maniera gratuita presso la vicina, e gettonatissima, fontana storica del Nottolini.