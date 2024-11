Chiesta più attenzione per il parco ‘Padre Pio’

Maggiore attenzione sotto il profilo della manutenzione e più controlli. E’ quello che chiedono per il parco pubblico "Padre Pio" gli abitanti di località Chimenti, estremo lembo del territorio comunale di Altopascio, a cavallo della Provinciale Romana che divide le province di Lucca e Pisa.

Il polmone verde che si trova dietro la chiesa di Santa Maria Goretti, non presenta problemi grossi, ma andrebbe sistemato, soprattutto con lo sfalcio delle piante, dato che alcune panchine sono...immerse, per così dire, nell’erba e diventa difficile poterne usufruire. I giochi per bambini sembrano a posto. Ma non si tratta soltanto di una questione, pur importante, di decoro e di estetica. Anzi. Infatti ci sono anche in ballo situazioni collegate alla sicurezza. La piccola comunità sostiene che durante le ore serali e la notte specialmente, si ripetono strani traffici, con la presenza di persone. Qualcuno ipotizza attività di spaccio ma questo è tutto da dimostrare.

Tra l’altro, sembra che non vi siano in quell’area telecamere per la videosorveglianza che, se presenti, funzionerebbero come strumento di dissuasione nei confronti di coloro che fossero intenti in affari poco chiari.

Altra segnalazione degli abitanti sotto il profilo della viabilità. Le auto sfrecciano, nonostante l’asilo, con l’ingresso e l’uscita dei bambini e i genitori che non trovano spazio per parcheggiare le auto. Sono le richieste della piccola borgata che non è frazione, ma esprime comunque un certo numero di residenti.

Ma.Ste.