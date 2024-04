Chewingum al Foro Boario. Tempo di rock solidale

Si rinnova l’impegno in favore della solidarietà della rock band “Chewingum” che propone il suo repertorio di musica d’autore (rock e blues) anni 60/70 in una serata che si terrà sabato prossimo 6 aprile alle 21.30 al Foro Boario di Monte San Quirico.

L’appuntamento ha un obiettivo importante in quanto si tratta di raccogliere fondi che saranno destinati all’Orfanotrofio “Cottolengo Center” di Nairobi in Kenia dove sono ospitati bambini (per lo più orfani) affetti da Hiv+Aids. Il ricavato della serata, con ingresso a offerta libera, andrà direttamente ai destinatari in quanto, come si ripete da diversi anni, la volontaria lucchese Emanuela Vannucci si recherà personalmente in Kenia e oltre a donare il suo tempo con l’attività al servizio di 90 bambini ospiti dell’orfanotrofio, consegnerà direttamente il denaro raccolto. La Chewingum Rock & Blues Band come ormai è tradizione, si fa promotrice di questo concerto (ed altre iniziative) rivolto agli amici sostenitori ed a tutti gli appassionati di musica per raccogliere fondi che serviranno per il mantenimento, l’assistenza e l’educazione dei bambini del Centro.

La serata “Helping in Rock” di sabato prossimo (inizio ore 21.30) sarà condotta da Carlos Alfredo Bartolomei, accompagnato al pianoforte da Enrico Capanni. La Chewingum Rock & Blues Band si esibirà nel suo repertorio di brani classici del rock e blues attingendo ai giganti del periodo come Deep Purple, Rolling Stones, Orme, Chicago, Eric Clapton. Si annuncia una serata “Helping in rock“ di grande empatia musicale all’insegna della solidarietà. La volontaria lucchese Emanuela Vannucci partirà per Nairobi per prestare la sua attività al Cottolengo Centre dove troverà i bambini destinatari del ricavato dell’iniziativa di sabato. Molti di loro sono orfani e altri abbandonati. Alcuni bambini hanno ancora la madre, ma in molti casi è ammalata di Aids, oppure troppo povera per poterli sostenere, quindi questi piccoli vengono accolti e cresciuti nell’orfanotrofio.

Un motivo in più quindi per partecipare alla serata di sabato con tanta solidarietà concreta nei confronti dell’orfanatrofio e la musica dei Chewingum. La band è composta da Federico Cardelli (batteria), Urbano “Bimbo” Giulianetti (organo Hammond), Daniele Micheli (chitarra e voce), Massimo Capanni (basso e voce).