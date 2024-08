Che spettacolo di Notte bianca. Un fiume di gente e di eventi in città

La grande attesa è finita: le strade del centro storico di Lucca sono pronte a accogliere dal tardo pomeriggio di oggi l’edizione 2024 della Notte Bianca. La manifestazione organizzata da Confcommercio, in collaborazione con il Comune, anche quest’anno presenta un ricchissimo programma artistico, culturale e ludico.

Oltre all’apertura straordinaria di musei, torri e palazzi cittadini, e alle numerose visite guidate gratuite, fra i momenti di punta spicca senza dubbio l’evento principale della mezzanotte, in programma sul piazzale Monsignor Giulio Arrigoni, sul retro della cattedrale di San Martino. In questo magnifico scenario, il pianista Paolo Zanarella e la danzatrice Silvia Zotto daranno vita a "In the Air", un emozionante spettacolo che vedrà i due esibirsi sospesa in aria, a un’altezza di una ventina di metri. Con il primo a suonare un repertorio che comprende anche un omaggio al centenario di Giacomo Puccini e la seconda danzare sulle sue note. Sarà uno spettacolo a ingresso libero, aperto dalla giovane cantante Matilde Dominici, fresca vincitrice del Garfagnana’s Got Talent.

A partire dalle 21 – prima tappa in via Fillungo, di fronte a Palazzo Sani – via allo show itinerante dei Moruga Drum, street percussion band dal ritmo travolgente che animerà il centro con un repertorio ispirato a batucada, ritmi tradizionali brasiliani, rock, afro, arabo, pop ed altri ancora. Sulla terrazza di Palazzo Sani (al 121 di via Fillungo), a partire dalle 21,15, ecco "E quindi uscimmo a riveder le stelle", iniziativa dedicata all’osservazione del cielo e i suoi astri e a cura del negozio Centrottica Lucca. Previsto l’impiego di un telescopio digitale di ultimissima generazione, con annesso maxi schermo, al quale il pubblico presente in terrazza potrà – rimanendo comodamente seduto – collegare i propri tablet o telefoni per osservare in modo nitido stelle e pianeti, con la possibilità di immortalarli grazie all’alta definizione garantita dal telescopio. La partecipazione è gratuita e a ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Il comico Matteo Cesca, ormai amico consolidato della Notte Bianca, che sin da tardo pomeriggio sarà in giro per il centro storico assieme a due cameraman per dar vita a "C’è Cesca in città", una serie di divertenti improvvisazioni con il pubblico a passeggio per vie e piazze. In piazza San Giusto alle 21,15 via al concerto inclusivo – anche questo a ingresso libero - della Caroti Band: repertorio di musica italiana che sarà accompagnato da due interpreti con il linguaggio dei segni e due pedane sensoriali, grazie alle quali i non udenti potranno cogliere le vibrazioni della musica. Le pedane saranno collegate agli strumenti della band, per far vivere ai partecipanti un’esperienza davvero completa e inclusiva al cento per cento. Tanti gli eventi in collaborazione con Lu.Bi.Ca (tutte le info www.luccabiennalecartasia.com). fra i quali è degna di particolare nota una visita guidata riservata a persone non vedenti. E poi ancora, animazione per bambini, concerti, un programma speciale in piazza San Francesco a cura delle attività della piazza, esibizioni nelle piazze di scuole di danza e palestre e tanta musica nei locali, dove si potrà ballare con dj set che andranno avanti sino alle 2 di notte.

Fabrizio Vincenti