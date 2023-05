Cerimonia ufficiale in piazza Napoleone e visite speciali guidate a Palazzo Ducale

Sarà piazza Napoleone a fare da cornice alla Festa della Repubblica che si terrà venerdì 2 giugno a Lucca. La celebrazione è organizzata dalla Prefettura, in collaborazione con la Provincia e il Comune di Lucca e sarà arricchita dalla partecipazione delle Associazioni combattentistiche, patriottiche e d’Arma, nonché dal Corpo musicale ‘Giacomo Puccini’ di Nozzano Castello. Il programma prevede alle 9.30 la deposizione della corona in piazza XX Settembre; alle 10, alla presenza delle più alte cariche cittadine, in piazza Napoleone, si terrà la cerimonia, con il canto dell’Inno di Mameli e l’intervento degli studenti. La mattina si chiude, alle 12:30, con la consegna delle onorificenze Omri e delle medaglie d’onore, in Sala Ademollo a Palazzo Ducale. Nel pomeriggio visite guidate gratuite delle sale monumentali di Palazzo Ducale, organizzate dalla Provincia e dalla Prefettura e per le quali è obbligatoria la prenotazione. La durata delle visite è di circa 75 minuti: il tour comprende la visita delle Sale del Quartiere di Parata, gli appartamenti dei Sovrani e il Teatro del Profumo. Gli orari sono: 14.30 - 16 - 17.30. Info e prenotazioni: tel. 0583417481 o mail: [email protected]