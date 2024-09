Arrivato a Lucca con il calciomercato di gennaio 2022, Giorgio Tumbarello, gara dopo gara si è guadagnato la fiducia degli allenatori Pagliuca, Maraia, Gorgone e della società. E proprio il presidente Bulgarella questa estate si è speso in prima persona per far rimanere il centrocampista siciliano con la maglia rossonera, nonostante le numerose richieste arrivate. Lui che ha ripagato le aspettative con il duro lavoro e buone prestazioni sul campo, da questa stagione è il capitano di questa squadra assieme a Jacopo Coletta.

Che effetto le fa essere il capitano di questa Lucchese?

"Il capitano è Jacopo Coletta, ci tengo a precisarlo. Poi se per motivi di formazione lui non gioca la fascia la vesto io. E’ una grande responsabilità, ma mi fa molto piacere condividerla con i miei compagni di squadra. Sinceramente un po’ me lo aspettavo visto che sono già due anni che sono a Lucca, ma è stata ed è una grande soddisfazione e cercherò sempre di mettermi al servizio della squadra e del mister".

E’ la prima volta in carriera che indossa la fascia di capitano?

"Ho avuto modo di indossarla alcune volte, quando il capitano non giocava, ma così è la prima volta, ma ripeto il capitano di questa squadra è Coletta. Cercherò comunque di farmi carico di questa responsabilità nel migliore dei modi, ringraziando prima di tutto chi ha voluto questo".

Martedì sera c’è stata la presentazione della squadra, che effetto le ha fatto vedere così tanti tifosi?

"E’ stata una sensazione bellissima, davanti alla Curva Ovest, il cuore del tifo rossonero. I nostri tifosi ogni giorno ci stanno trasmettendo il loro attaccamento a questa squadra e noi cercheremo di ripartire già da domenica a Ferrara, dove ci auguriamo siano in tanti a sostenerci".

Come giudica l’avvio di campionato?

"Sicuramente il pareggio di Pineto ci può stare anche se abbiamo avuto le nostre occasioni per sbloccare la gara. La sconfitta contro il Gubbio purtroppo è arrivata con un episodio e questo ci dispiace, anche se fino alla fine abbiamo provato a cercare il gol".

Qual è l’obiettivo della squadra ed il suo personale per questa stagione?

"Il nostro obiettivo è quello di migliorare il piazzamento della scorsa stagione. Per quanto mi riguarda cercherò di fare qualche gol in più e qualche assist per i miei compagni".

Alessia Lombardi