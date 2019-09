Sillano Giuncugnano (Lucca), 13 settembre 2019 - La stazione di Lucca del Soccorso alpino e speleologico toscano (Sast) è intervenuta stamani nei pressi di Capanne di Sillano per soccorrere due cercatori di funghi: il più anziano, 77 anni, in seguito a una caduta si è procurato un trauma cranico e l'amico, nel tentativo di aiutarlo, è caduto e si è infortunato ad una caviglia. Gravi le condizioni del 77enne, rianimato dal medico intervenuto con l'elicottero Pegaso. L'altro ferito è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Castelnuovo Garfagnana. La stazione dei soccorritori è poi ripartita per un altro intervento a Crasciana, nel comune di Bagni di Lucca, sempre in soccorso di un cercatore di funghi, infortunatosi a una caviglia in seguito a una caduta. Sul posto intervenuta anche un'ambulanza della Croce Rossa di Bagni di Lucca e i vigili del fuoco.

© Riproduzione riservata