Cercasi comparse per il nuovo “corto“. Il 27 al Teatro Alfieri

Manca solo una settimana per le riprese del cortometraggio intitolato “Backstage”. Un prodotto realizzato da giovani talenti dell’Accademia Cinema Toscana. Racconta la storia di un promettente regista teatrale diviso tra indossare una maschera e debuttare con il suo spettacolo o scegliere una vita che non gli appartiene. Ed è aperta la ricerca comparse per la giornata del 29 aprile. Il luogo delle riprese è il Teatro Alfieri a Castelnuovo di Garfagnana. Le comparse andranno dunque ad affollare il Teatro di Castelnuovo durante la giornata del 29 aprile dalle 10 alle 14.30. Chiunque può partecipare, età a partire dai 14 anni. Basta scrivere un’email a : [email protected] o al numero : 389 928 6891 (Gabriele) per richiedere maggiori informazioni sul progetto. Una bella opportunità per vivere il “dietro le quinte“ che dà il titolo a questo nuovo “corto“.