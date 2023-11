Centrodestra unito e compatto verso il voto

Il clima in vista del voto del 2024 si inizia a scaldare. Al momento l’unico candidato è Carlo Vivarelli di Maresca (Pt), attualmente consigliere comunale a San Marcello Pistoiese, con la lista "Noi Barga – Laboratorio Civico comune".

Qualcosa si sta però muovendo anche a destra con la volontà di fare un percorso comune da parte di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia che quindi dovrebbero presentarsi uniti alle elezioni.

I referenti del tre partiti si sono visti nei giorni scorsi e "seguendo quanto già espresso a livello provinciale e confermato anche per il comune di Borgo a Mozzano – viene spiegato con una nota – le tre forze politiche affronteranno la prossima stagione elettorale facendo un’unica sintesi concordando una linea unitaria per affrontare le prossime elezioni amministrative in programma per il giugno 2024".

Per quanto riguarda la tornata elettorale si sa che dovrebbe essere presentata anche una lista che vede l’appoggio dell’attuale sindaco di Coreglia Marco Remaschi, ma non è dato sapere se in questo schieramento confluirà o meno, oppure se sarà il caso per lui di un’altra lista, l’ex candidato a sindaco Francesco Feniello che nelle scorse elezioni perse di non tantissimi voti la gara con la Campani.

Luca Galeotti